به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بسیجی محمدرضا نقدی در همایش فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی استان تهران با تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری نسبت به توطئه مصادره قیام مستضعفان جهان گفت: سرعت تحولات در عالم بسیار بالاست و اگر درنگ کنیم از قیام بزرگی که خود منشأ آن بوده ایم عقب می مانیم.

وی با اشاره به وعده امام راحل مبنی بر فروپاشی شوروی افزود: تا دو دهه پیش ابرقدرتی به نام شوروی در جهان وجود داشت به همین قلدری و خصومت آمریکا، اما امروزو سخن گفتن از آن ذیل موضوع تاریخ صورت می گیرد.

نقدی ادامه داد: به زودی آمریکا فرو می پاشد و خلأ قدرتی در جهان پدید می آید که دشمنان در پی پرکردن آن برمی آیند، باید هوشیار باشیم و با ارائه و معرفی اسلام ناب محمدی به ملت های جهان این مکتب الهی را بر جهان حاکم کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر مسئله کادرسازی برای اداره آینده جهان اظهار داشت: انقلاب جهانی ما نیازمند کادرسازی و تربیت عناصری است که بتوانند در مقیاس جهانی ایفای نقش کنند و این وظیفه اصلی بسیج است.

نقدی با اشاره به لزوم حفظ میراث شهدا خاطر نشان کرد: کادرسازی و تربیت نیروهای کارآمد و باتقوا با برگزاری همایش میسر نیست بلکه این نظام تربیتی بسیج است که در این موضوع راهگشا است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح درس آمادگی دفاعی اظهار داشت: درس آمادگی دفاعی باید زنده و پویا باشد و همراه با آموزش نظامی، ارزش های دفاع مقدس را نیز به دانش آموزان منتقل کند.

نقدی افزود: آموزش دفاعی باید توأم با روح دفاع مقدس باشد و در این زمینه باید از ظرفیت جانبازان و خانواده های شهدا در کلاس های درس دفاعی استفاده شود.

وی با بیان این مطلب که خروجی نظام تربیتی بسیج و درس آمادگی دفاعی باید تربیت خیل جوانان انقلابی باشد گفت: بسیج باید حسین فهمیده های امروز را تربیت کند که در هر زمان قدرت تشخیص و عمل به تکلیف انقلابی را داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین گفت: امروز که دانش آموزان مجاهد نمی توانند مثل حسین فهمیده اسلحه به دست گرفته و جهاد مسلحانه کنند؛ عرصه بیداری اسلامی باز است و می توانند با فراگیری علوم روز و خودسازی معنوی به هدایت جامعه بپردازند.