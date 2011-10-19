راه اندازی 27 رشته کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد ساری

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری عصر چهارشنبه در همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، جوانان و دانشجویان را آینده سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و گفت: آینده ایران اسلامی در دستان شما دانشجویان بوده که امروز دانشجو و فردا اساتید و مسئولان این کشور خواهید بود.

وی افزود: مصمم هستیم تا در جهت توسعه دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و اعتلاء جوانان گام برداریم و بسیار خوشحالیم که زمینه ادامه تحصیل شما جوانان را در محیطی آرام و با نشاط فراهم کردیم.

نیازآذری اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی ساری به عنوان یکی از دانشگاههای مطرح کشور، حرکت خود را به سوی توسعه تحصیلات تکمیلی آغاز کرده و امروز 24 رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکترا در این واحد دانشگاهی ایجاد و بیش از 10 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

نیاز آذری افزود: تمام تلاش خود رابه کار خواهیم گرفت تا هر رشته کارشناسی در زمان معقول به کارشناسی ارشد تبدیل شود و امسال اکثر ورودیهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی ساری دانشجویان کارشناسی ارشد بودند.

نسل جوان از کتاب فاصله گرفته است



حجت الاسلام ابراهیمیان، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای مازندران، به بیان رازهای خوشبختی یک جوان در زندگی از منظر حضرت علی (ع) پرداخت و گفت: خوشبختی و سعادت در یک قدمی جوانان است و جوانان می توانند بسیار آسان به خوشبختی برسند و از نظر اسلام بهشت رفتن و خوشبخت شدن بسیار آسان است چون مطابق فطرت و وجدان است.

وی از دانشجویان خواست تا هدف زندگی را درک کنند و با زندگی هدفمند و هدفدار آرامش خود را از دست ندهند و خود را دچار بحران نکنند.

ابراهیمیان، انس با کتاب و مطالعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کتاب عجیب ترین، شگفت انگیز ترین و بزرگترین اختراع بشر بوده و دانشجویان باید زندگی خود را در این فصل با کتاب آغاز و با کتاب خود را درمان کنند.

وی افزود: با کمال تاسف باید گفت که نسل جوان امروز از کتاب خواندن فاصله گرفته است.