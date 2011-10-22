تدوین مجموعه نوروزی "سهمی برای دوست" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین مجموعه "سهمی برای دوست" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما به تهیهکنندگی بهروزمفید از سوی بهزاد مسلح انجام میشود.
فیلمنامه این سریال با مضمون طنز موقعیت به قلم طلا معتضدی به نگارش درآمده و داستان آن درباره اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی به سر میبرند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل میشوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد میکند.
در این مجموعه که احتمالاً برای پخش در نوروز 91 ساخته میشود تاکنون اشکان خطیبی، علی سرابی، جمشید شاه محمدی، مهتاج نجومی، مهشاد مخبری و مسعود میرطاهری جلوی دوربین رفتند.
از دیگر بازیگران فیلم میتوان به رضا فیض نوروزی، فرزین محدث، نوید محمدزاده و عباس امیری اشاره کرد. همچنین بیش از 20 درصد کار در تهران تصویربرداری شده و گروه مشغول گرفتن صحنههایی از "سهمی برای دوست" در تجریش هستند.
دیگر عوامل این سریال عبارتند از تصویربردار: حسین ملک، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: حمیدرضا علیپور، مدیر تصویربرداری: آرش برومند، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه: سعید اسدی، مدیر تولید: علی خلیلی.
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