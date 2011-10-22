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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۱

تدوین مجموعه نوروزی "سهمی برای دوست" آغاز شد

تدوین مجموعه نوروزی "سهمی برای دوست" آغاز شد

تدوین مجموعه تلویزیونی "سهمی برای دوست" به کارگردانی مسعود اطیابی ویژه نوروز همزمان با تصویربرداری انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین مجموعه "سهمی برای دوست" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی بهروزمفید از سوی بهزاد مسلح انجام می‌شود.

فیلمنامه این سریال با مضمون طنز موقعیت به قلم طلا معتضدی به نگارش درآمده و داستان آن درباره اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی به سر می‌برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می‌شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می‌کند. 

در این مجموعه که احتمالاً برای پخش در نوروز 91 ساخته می‌شود تاکنون اشکان خطیبی، علی سرابی، جمشید شاه محمدی، مهتاج نجومی، مهشاد مخبری و مسعود میرطاهری جلوی دوربین رفتند.
 
از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به رضا فیض نوروزی، فرزین محدث، نوید محمدزاده و عباس امیری اشاره کرد. همچنین بیش از 20 درصد کار در تهران تصویربرداری شده و گروه مشغول گرفتن صحنه‌هایی از "سهمی برای دوست" در تجریش هستند.
 
دیگر عوامل این سریال عبارتند از تصویربردار: ‌حسین ملک، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا علیپور، مدیر تصویربرداری: آرش برومند، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه: سعید اسدی، مدیر تولید: علی خلیلی.
کد مطلب 1438163

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