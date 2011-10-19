به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترابی افزود: مسجد جامع همدان در سال جاری در چند مرحله بازسازی و مرمت می‌شود.

تراب با اشاره به اینکه احیای بنا به دلیل وسیع بودن محدوده و ظرافت بافت محدوده، طولانی شده است، گفت: مسجد جامع همدان به شماره 1733 در 26 خردادماه 1375 به ثبت ملی رسیده است.

معاون میراث فرهنگی همدان در ادامه عنوان کرد: ایوان جنوبی این مسجد با مساحت 400 مترمربع مربوط به دوره قاجار است.

وی گفت: این مسجد در سال 1253 هجری مقارن با حکومت فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است.

ترابی اضافه کرد: مسجد جامع همدان دارای سه در ورودی، سه ایوان، شش مناره، دو شبستان قدیم و جدید، حیاط و گنبد بزرگ آجری است.