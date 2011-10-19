به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات "یولیا تیموشنکو" وی را بار دیگر مورد بازپرسی قرار داد. "ویکتور پشونکا" دادستان کل اوکراین با اعلام این مطلب گفت تیموشنکو امروز چهارشنبه به دادگاه فراخوانده شده است.

بر این اساس موضوع جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات نخست وزیر پیشین اوکراین در زمان ریاستش بر شرکت گازی EESU بوده است. تیموشنکو متهم به سوء استفاده از مقام و موقعیت خود برای انجام کارهای اقتصادی شده است.

این در حالی است که اخیرا دادگاه اوکراینی تیموشنکو را به 7 سال زندان محکوم کرده است، حکمی که انتقادهای زیادی را در داخل و خارج از اوکراین بدنبال داشت.

گفتنی است در پی صدور این حکم، وزیر امور خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه ای مشترک به مقامهای اوکراین خواستار توقف محاکمه تیموشنکو شدند.