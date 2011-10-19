به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی عصر چهارشنبه در نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: مبارزه با مواد مخدر از ماموریتهای مهم پلیس بوده و فعالیت در این زمینه نیازمند ظرافت و قاطعیت خاص خود است.

وی تعامل مردم با پلیس را خوب توصیف کرد و اظهارداشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر باید تعامل خود با مردم را ارتقا داده و از افرادی که در کشف و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر با پلیس همکاری داشته باشند قدردانی به عمل آورد.

فرمانده پلیس گیلان پاکسازی نقاط آلوده را خواست مردمی اعلام کرد و از فرماندهان انتظامی شهرستانهای استان خواست با انجام کارهای اطلاعاتی طرح های منطقه ای تهیه و مبارزه با مواد مخدر را با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر شدت بخشند.

وی همچنین بر افزایش ارتباط با مسئولان و دستگاهها تاکید کرد و اظهارداشت: مبارزه با مواد مخدر نیاز به مشارکت همگانی داشته و همه باید در این امر سهیم باشند.

قائد رحمتی در ادامه برآگاه سازی مردم از ناهنجاری های مواد مخدر تاکید کرد و یادآورشد: آموزشها باید به تناسب مقاطع سنی و ظرفیت های فراگیری افراد انجام گیرد.