دستگاه قضایی با مجرمان و مخلان امنیت بشدت برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی عصر چهارشنبه در جمع مسئولان هسته های حفاظت اجتماعی شهرستان البرز گفت: دستگاه قضایی فضا را برای مجرمان نا امن کرده و این روند را شدت خواهد بخشید تا مردم آرامش بیشتری احساس کنند.

وی افزود: در هر محله ای باید یک هسته تشکیل شود و با برگزاری جلسات متعدد و مستمر در پیشگری از وقوع جرم اقدام کند.

نجفی یادآورشد: هسته های مردمی باید بدون مداخله در فعالیت های تخصصی به تامین محله های سالم و پاک و توام با آسایش و آرامش اقدام کنند تا با این کار فضای نا امنی و جرم در جامعه کمتر شود.

این مسئول مهمترین وظیفه هسته های محلی حفاظت اجتماعی را پیشگیری دانست و تصریح کرد: مشکلات هر محله لازم است توسط افراد همان محله حل شود و اگر در موضوعی هسته ها نیز ناتوان بودند این کار از طریق دادسرا قابل پیگیری و حل شدن است.

معاون مردمی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضائیه یادآورشد: در صورتی که هسته‌های محلی از وقوع کار خلافی مطلع شدند و ظیفه‌ای در قبال برخورد با آن ندارند بلکه فقط باید موارد را گزارش کنند تا دادسرا و نیروی انتظامی وارد صحنه شوند و با آن برخورد قانونی کنند.

این مسئول گفت: از آنجا که اعضای هسته‌ها آموزش لازم را ندیده اند و اسلحه نیز ندارند قادر به برخورد فیزیکی با مجرم نیستند و تنها سلاح این افراد تذکر است و باید مواظب باشند با ورود به خط قرمزها موجب تنش در جامعه نشوند.

در این مراسم از 10 نفر از هسته های مردمی حفاظت اجتماعی شهرستان البرز که اقدامات موثری در کاهش وقوع جرم داشته اند تجلیل شد.

نجفی در جمع فعالان هسته های حفاظت اجتماعی شهرستان بوئین زهرا نیز مهمترین هدف این ستاد را پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ها اعلام کرد.

وی افزود با احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر میزان جرائم در جامعه کاهش خواهد یافت.