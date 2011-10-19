صنعت ساختمان در قم متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی ظهر چهارشنبه در نخستین نشست تخصصی همایش ملی بهره وری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی با موضوع معماری پایدار که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد؛ اظهار داشت: هر تکنولوژی یک پیوست فرهنگی دارد و باید ورود تکنولوژیها به کشور و به خصوص استان قم با فیلترها و حساسیتی خاص انجام شود.
وی بر ضرورت توجه به اهداف و فرهنگ اسلامی ایرانی تأکید کرد و گفت: بخش اعظمی از تغییر فرهنگ در ایران به واسطه تغیبرات معماری و صنعت ساختمان سازی است و لذا این مقوله باید با کارشناسی دقیق تری دنبال شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ادامه داد: نباید برای جانماندن از تکنولوژیهای روز فرهنگ شرقی بودنمان را از یاد ببریم و این مسأله باید در این همایشها بحث و بررسی شود.
ارجمندی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص اسلامی سازی منظر شهری قم گفت: صنعت ساختمان نیز باید متناسب با فرهنگ زندگی ایرانی - اسلامی طراحی شود و نباید دچار تعارضات عمیق شویم.
وی با انتقاد از معماری مقلدانه در ایران تاکید کرد: امروزه پایان راه تکنولوژی ها و آفات و آثار مخرب آن مشخص است و نباید ما خادم تکنولوژی باشیم.
وی با بیان اینکه قم مهد فرهنگ و تمدن اسلامی است ادامه داد: دنیا به قم توجه ویژهای دارد و لذا باید با رعایت اصول معماری سنتی و استفاده از تکنولوژیهای روز قم را به عنوان پایلوتی برای کشور مطرح کنیم تا برای تمامی کشور پیام اسلامی و فرهنگی به ارمغان آورد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نهادینه کردن تفکر متناسب سازی تکنولوژی با فرهنگ در قم را بر عهده شهرداری دانست و تصریح کرد: و البته نباید در آثار ثبتی دست و پای توسعه در استان را گرفت.
ارجمندی در ادامه ابراز داشت: متاسفانه امروزه حتی مدلهای هتلها نیز غربی شده و این در حالی است که امروزه باید تلاش ما در جهت ساخت هتلهای سنتی باشد که البته استقبال کنندگان زیادی را نیز به خود اختصاص خواهد داد.
وی در پایان بر پذیرش گزینشی تمدن غرب تاکید کرد و گفت: ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در استان داریم و در صورت همدلی عناصر موثر در معماری و شهرسازی میتوان قم را به عنوان پایلوت کشوری مطرح کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بر طراحی صنعت ساختمان در قم متناسب با فرهنگ زندگی ایرانی - اسلامی تأکید کرد و گفت: با توجه به جایگاه ویژه استان قم باید تکنولوژیهایی وارد این استان شود که متناسب با فرهنگ شرقی و اسلامی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی ظهر چهارشنبه در نخستین نشست تخصصی همایش ملی بهره وری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی با موضوع معماری پایدار که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد؛ اظهار داشت: هر تکنولوژی یک پیوست فرهنگی دارد و باید ورود تکنولوژیها به کشور و به خصوص استان قم با فیلترها و حساسیتی خاص انجام شود.
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