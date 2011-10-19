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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

هشدار اداره کل بحران/

احتمال سیلاب شدید در معابر/ وقوع بارشهای رگباری در مازندران

احتمال سیلاب شدید در معابر/ وقوع بارشهای رگباری در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران مازندران هشدار داد: به دلیل بارشهای رگباری احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وسیلابی شدن مسیلها طی روزهای آینده در استان دور از انتظار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران، باعنایت پیش بینیهای هواشناسی و وضعیت جوی استان، ناپایداری هایی به شکل رشد ابر همراه با بارندگی باران، وزش باد نسبتا شدید در استان از روز پنجشنبه(فردا) شروع می شود در روز جمعه بر شدت آن افزایش می یابد و علاوه بر ابرناکی آسمان و رگبار و رعد و برق، دمای هوا در مازندران کاهش می یابد.

در این مدت به دلیل بارشهای رگباری، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و در مناطق مستعد، احتمال سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نخواهد بود.

این اداره کل به کلیه شهروندان و مسافران توصیه کرد: در هنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص درهنگام بارندگیهای شدید ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن، با کسب اطلاعات از مسیر طی مسیر کنند.

در این اطلاعیه از مسافران خواسته شده درمواقع طوفانی بودن دریا از شنا کردن خودداری کرده وبه  کلیه نیروهای امدادی و خدمات رسانی توصیه شده تا آمادگی لازم جهت عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر درهنگام بارندگیهای شدید و رگباری ضمن رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

کد مطلب 1438170

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