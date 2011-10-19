علی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود و نزدیکی شهرها و روستاهای این استان به یکدگیر، با وجود آنکه غالب کاربری اراضی کشاورزی بوده اما به لحاظ تقاضای بی شمار جهت تفکیک اراضی و بازده بودن کاربرها در حاشیه راهها، اراضی مجاور حریم راهها اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: به دلیل رشد فزاینده ترافیک و تولید خودرو، محورهای استان نیاز اساسی به ارتقا و توسعه و تعریض داشته که این پدیده ناموزون و نامتعارف اثرات بسیار سویی را در سطح محورها ایجاد کرده است.

محمدزاده اظهار داشت: این اداره براساس برنامه های اجرایی خود، اقدام به جلوگیری از این ساخت و سازها کرده است.

رئیس اداره راه و ترابری ساری گفت: در شش ماه اول سال جاری به غیر از ۱۶۳مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، ۳۵مورد از این گونه موارد را با حکم قضایی تخریب کردیم.

وی صیانت از حریم راهها را به منظور توسعه آتی راه و حفظ سرمایه ملی، از وظایف ذاتی عموم مردم دانست و افزود: این اداره در زمینه صدور پروانه ساخت و ساز با توجه به رعایت اصول حریم راهها، به بیش از ۵۸ مورد پرونده مجوز ساخت داده است.



محمد زاده برچیدن ۱۲۰ مورد تابلو غیر مجاز در حریم راهها را از دیگر برنامه های این اداره در شش ماهه نخست سال جاری در زمینه پاکسازی حریم راههای ارتباطی مرکز استان برشمرد.