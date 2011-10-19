اتریش بزرگترین فروشنده سلاح به رژیم های یمن و بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، دولت اتریش با فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم های دیکتاتور منطقه از جمله بحرین و یمن، بزرگترین حامی آنان در سرکوب اعتراضات مردمی بوده است.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اتریش و 16 کشور دیگر را به دست داشتن در سرکوب جنبشهای مردمی در خاورمیانه متهم کرد. این کشورها با صادرات نظامی به کشورهای منطقه موجبات سرکوب وسیع حرکتهای آزادیخواهانه را فراهم کرده اند.
در این بیانیه که امروز چهارشنبه منتشر شده اتریش به عنوان اصلی ترین حامیان دو رژیم دیکتاتوری در یمن و بحرین معرفی شده است. این کشور در سالهای بین 2005 تا 2009 تجهیزات نظامی سنگین از جمله تانکهای زرهی به رژیم یمن فروخته است. در این مدت همچنین بحرین تسلیحاتی به ارزش 412 هزار یورو از اتریش خریداری کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: اتریش به همراه ایتالیا جزو تنها کشورهای اروپایی است که در تجهیز ارتش سوریه نقش داشته است. بر این اساس انگلیس، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، روسیه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که از سال 2005 تاکنون انواع سلاح ها را در اختیار رژیم دیکتاتوری معمر قذافی در لیبی قرار داده اند.
سازمان عفو بین الملل در پایان این گزارش ابراز امیدواری کرده مذاکرات اصلاح معاهده تجارت سلاح که قرار است در ماه فوریه در سازمان ملل متحد برگزار شود، نتایج مثبتی در زمینه کاهش خرید و فروش سلاح در جهان داشته باشد.
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