اتریش بزرگترین فروشنده سلاح به رژیم های یمن و بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، دولت اتریش با فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم های دیکتاتور منطقه از جمله بحرین و یمن، بزرگترین حامی آنان در سرکوب اعتراضات مردمی بوده است.

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اتریش و 16 کشور دیگر را به دست داشتن در سرکوب جنبشهای مردمی در خاورمیانه متهم کرد. این کشورها با صادرات نظامی به کشورهای منطقه موجبات سرکوب وسیع حرکتهای آزادیخواهانه را فراهم کرده اند.

در این بیانیه که امروز چهارشنبه منتشر شده اتریش به عنوان اصلی ترین حامیان دو رژیم دیکتاتوری در یمن و بحرین معرفی شده است. این کشور در سالهای بین 2005 تا 2009 تجهیزات نظامی سنگین از جمله تانکهای زرهی به رژیم یمن فروخته است. در این مدت همچنین بحرین تسلیحاتی به ارزش 412 هزار یورو از اتریش خریداری کرده است.