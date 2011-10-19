  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

در حاشیه همایش ملی بهره‌وری/

نمایشگاه بهره‌وری در صنعت ساختمان در قم برگزار شد

نمایشگاه بهره‌وری در صنعت ساختمان در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بهره‌وری در صنعت ساختمان در حاشیه برگزاری همایش ملی بهره وری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور مرکز تخصصی معماری و شهرسازی جهاددانشگاهی واحد استان قم و با همکاری گروه ارغوان نگاره بصیر در محل سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم آغاز دایر است.

بر اساس این گزارش در این نمایشگاه، انجمن انبوه سازان مسکن، شهرداری قم، تولید کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات ساختمانی و برخی صاحب امتیازان مجلات ساختمانی نیز حضور دارند.

این گزارش می‌افزاید: این نمایشگاه همزمان با همایش ملی بهره وری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی از 27 تا 29 مهرماه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برپاست.
 

کد مطلب 1438174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها