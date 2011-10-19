به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور مرکز تخصصی معماری و شهرسازی جهاددانشگاهی واحد استان قم و با همکاری گروه ارغوان نگاره بصیر در محل سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم آغاز دایر است.



بر اساس این گزارش در این نمایشگاه، انجمن انبوه سازان مسکن، شهرداری قم، تولید کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات ساختمانی و برخی صاحب امتیازان مجلات ساختمانی نیز حضور دارند.



این گزارش می‌افزاید: این نمایشگاه همزمان با همایش ملی بهره وری در صنعت ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی از 27 تا 29 مهرماه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برپاست.

