شکایت بقایی از کواکبیان / ناگفته هایی از خروج خاوری

به گزارش سرویس ویژه مهرسایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروزچهار شنبه 27 مهرماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

بقایی از کواکبیان شکایت کرد

خبرگزاری فارس در خبری آورده : مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بقایی معاون رئیس جمهور و آقای پوستین‌دوز رئیس سایپا از بنده شکایت کرده و ما را به دادگاه فراخواندند و بنده هم تا الان این موضوع را مطرح نکرده بودم ولی امروز آن را اعلام می‌کنم.

اظهارات اخیر فرزندان میر حسین موسوی

سایت خبری صراط نوشت : فرزندان میر حسین موسوی در گفت و گو با سایت متعلق به وی از نگرانی ماموران از "رسیدن صدای موسوی و رهنورد به مردم" خبر دادند. دختران موسوی در این گفت و گو در ادعایی دیگر افزودند:مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند موسوی و رهنورد کم بیاورند. آنها در سخنان جالب و منحصر بفرد خود ضمن خبر دادن از "تلاش ماموران برای سفید شدن ذهن موسوی و رهنورد" تصریح کردند: ذهن موسوی و خانم رهنورد هرگز سفید نخواهد شد. فرزندان میر حسین و رهنورد مدعی هستند اخبار کشور به صورت فیلتر شده به موسوی می رسد و وی دسترسی به منابع مستقل کسب خبر ندارد.

اسنادی از ارتباط جریان انحرافی با بیگانگان وجود دارد

اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی در تعریف جریان انحرافی به سایت خبری مشرق گفت : جریان انحرافی دارای دو بعد دارد. یک بعد آن اعتقادی و بعد دیگر آن ارتباطی است. بعد اعتقادی آن تفکری دارد مبنی بر اینکه ما هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که دیگر نیازی به ولایت نداریم و می‌توانیم دستورات را از امام زمان(عج) مستقیم بگیریم. این خودش انحراف است. موضوع بعدی ارتباط با بیگانه‌ها است که مسأله اصلی هم این است. اسناد این مساله در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار دارد و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

ناگفته هایی از خروج خاوری

در پی انتشار گزارش های فراوانی علیه مدیر عامل سابق بانک ملی، یکی از دوستان نزدیک وی در گفت وگو با سایت خبری آینده ، ضمن بیان اطلاعاتی درباره علت و چگونگی خروج خاوری از کشور ،از فضای رسانه ای و انداختن همه تقصیرات به گردن وی انتقاد کرد. این فرد نزدیک به خاوری گفت: خاوری تا دو روز قبل از خروجش تصمیم به ماندن در ایران داشت، اما با اتفاقاتی که افتاد، تصمیمش تغییر کرد. وی در ادامه افزود: حامی جدی خاوری از اینکه امیرخسروی در اعترافات خود مطالبی علیه مدیر عامل سابق بانک ملی مطرح کرده، مطلع می شود و بعد از احساس نگرانی از اینکه خاوری هم دستگیر شود، با رفتنش به لندن موافقت و ظرف سه ساعت مقدمات سفر خاوری به لندن فراهم می شود.

دیدار فدایی و زاکانی با آیت‌الله مصباح یزدی

یک منبع آگاه در گفت و گو با سایت خبری مشرق با اشاره به دیدار علیرضا زاکانی و حسین فدایی با آیت الله مصباح یزدی افزود : ظهر دیروز آقایان زاکانی و فدائی با آیت الله مصباح یزدی دیدار کرده و گزارشی را از روند کاری کمیته 8+7 برای ایشان بیان کردند. این منبع آگاه در ادامه تصریح کرد: در این دیدار دو عضو کمیته 8 +7 از آیت الله مصباح خواستند اعضای جبهه پایداری را توصیه به وحدت و پیوستن به کمیته 8+7 نمایند. به گفته این منبع آگاه ، آیت الله مصباح در پاسخ به این درخواست اعلام کردند:"بنا به ضرورتی که احساس می کردم از جبهه پایداری حمایت کردم چون اعضای این جبهه افراد خوبی هستند و می خواهند که کارها درست شود ولی این به آن معنا نیست که بنده لیدر و رهبر این جبهه هستم و لزوما اینطور نیست که هر حرفی که بنده بزنم اعضای این جبهه قبول کنند، اما از این جبهه حمایت می کنم و به آنها مشورت می دهم."

اصولگرایان خیلی با احمدی‌نژاد مدارا می‌کنند

اسدالله بادامچیان ، نماینده مردم تهران و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی ، در گفتگو با سایت خبری اعتدال ، گفت : مجموعه اصولگرایان نه تنها فشاری بر آقای احمدی نژاد وارد نمی کنند بلکه خیلی هم با ایشان مدارا می کنند و می توان گفت مجلس هشتم بالاترین مدارا ها را با دولت کرده است. در همین مساله فساد مالی اخیر ، اگر بحث مدارای مجلس با دولت نبود ، مسائل مختلفی پیش می آمد و رییس جمهور باید پاسخ برخی مسائل را مجلس می داد ، ولی مجلس با دولت همراهی می کند تا با تدبیر مشکلات حل شود .

ماموریت جدید رسانه های جریان انحرافی

به گزارش جوان آنلاین ، با توجه به برنامه ریزی های جریان انحرافی برای انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری، این جریان ضمن بررسی و رصد کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری به شاخه رسانه ای خود اعلام کرده که در ابتدا به طرح اسامی این کاندیداهای احتمالی در رسانه های خود پرداخته و در ادامه با بیان ملایم انتقادات هدفمند از آنان کارنامه این افراد را زیر سوال ببرند و افکار عمومی را نسبت به این افراد مسموم نمایند. همچنین تاکید بر پرونده سازی برای این افراد و تخریب آنان گام بعدی می باشد که جریان انحرافی نسبت به آن تاکید کرده و شاخه رسانه ای خود را مامور به انجام آن نموده است.

انتقاد آیةالله مکارم شیرازی از دستگاه قضا

مرکز خبر حوزه به نقل از آیت الله مکارم شیرازی نوشت : قوه قضائیه، قضات و نه دستگاه قضا را متهم نمی‌کنم، اما معتقدم تشریفات قضایی موجود کارایی لازم را ندارد. این مرجع تقلید در ادامه افزود: ‌زمانی که جرمی واقع می‌شود و در رسانه‌ها نیز منعکس می‌گردد،‌ همه منتظرند عوامل آن جرم مجازات شود، اما ماه‌ها می‌گذرد، مردم دلسرد می‌شوند ، بنابراین باید تشکیلات اصلاح شود.

غول موبایل ایران ، بزرگترین وارد کننده گوشت شد!

سایت خبری جهان به نقل از ماهنامه همشهری اقتصاد نوشت : «توسعه مناسبات و تجارت خاورمیانه» نام شرکتی تجاری با هدف واردات کالاهای اساسی است که دفتر شیک و مجلل آن در خیابان آفریقا در عین حال دفتر اتحادیه واردکنندگان گوشت نیز هست . این شرکت توسط گروهی خاص اداره می شود که در راس آنها غول موبایل ایران قرار دارد.

تحلیل زیبا کلام از سخنان اخیر رهبری: احیاء نخست وزیری به سود نظام است

صادق زیباکلام معتقد است که بحث " احتمال احیاء پست نخست وزیری در نظام سیاسی ایران " از سوی رهبری نظام، عمدتاً ناشی از تجربه رابطه روسای جمهوری با رهبر انقلاب در 22 سال گذشته مطرح شده است. وی در همین رابطه به سایت خبری عصر ایران گفت : البته شاید احیاء پست نخست وزیری از جهاتی بهتر باشد؛ زیرا وقتی که مجلس نخست وزیر را انتخاب می کند، شان و جایگاه مجلس افزایش می یابد. اگر چنین شود، می توان امیدوار بود که در آینده، انتخابات مجلس در ایران خیلی دموکراتیک تر شود و شورای نگهبان مانع از ورود نمایندگان مستقل به مجلس نشود.