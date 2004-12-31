سياست پرداخت وام مسكن موجب تقويت برج سازان مي شود

يك كارشناس مسكن و شهرسازي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، برج سازان را يكي ازمتقاضيان اصلي وام هاي مسكن دانست و گفت : با توجه به بالابودن بهره وام مسكن ، برج سازان به دليل داشتن شرايط مالي مناسب با دريافت وام مسكن اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني مي كنند .



دكتر رضا فريد اعلم يكي ازتبعات منفي سياست وام مسكن را افزايش قيمت مسكن دانست و تصريح كرد: وام مسكن نه تنها موجب خانه دار شدن اقشارمتقاضي جامعه مي شود بلكه موجب افزايش قيمت مسكن نيزخواهد شد زيرا متقاضي دريافت وام با توجه به بهره بالاي اين وام ، قيمت واحد مسكوني ساخته شده را با احتساب بهره وام پرداختي تعيين و در نتيجه قيمت مسكن افزايش مي يابد.



وي تصريح كرد: .طي هشت سال گذشته سياست پرداخت وام مسكن كه ازسوي مسوولان وزارت مسكن و شهرسازي براي بهبود قدرت خريد وخانه دارشدن اقشاركم درآمد جامعه اتخاذ شده نه تنها كارساز نبوده بلكه موجب شده افرادي كه ازطريق اين وام صاحب خانه شده اند به دليل بازپرداخت بالاي اين وام بعضا مجبوربه فروش واحد مسكوني خود به بانكها شده اند .



فريد اعلم گفت: اين درحالي است كه درمواقع بسياري متقاضيان وام مسكن به دليل تاخير در پرداخت اقساط خود بايد علاوه بر پرداخت كارمزد جريمه دير كرد وام دريافتي خود را نيز بپردازند .



وي خواستار اجراي راهكار اساسي براي اقشار جامعه و بويژه زوجهاي جوان شد و تصريح كرد: دولت و مسوولان بايد با دراختيار قراردادن واحدهاي مسكوني ارزان قيمت به اقشار كم درآمد و جوانان طي چند سال موجب شود كه آنها بتواند با صرفه جويي و افزايش درآمد خود اقدام به خريد خانه مسكوني كنند .



فريد اعلم خريد خانه ازطريق سياست اجاره به شرط تمليك را ناكارآمد دانست و اظهار داشت : فروش خانه از طريق سياست اجاره به شرط تمليك توسط دولت به دليل بهره بالاي آن نمي تواند راه مناسبي براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد و زوجهاي جوان باشد .



وي ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت براساس استاندارد و قوانين 2004 زلزله از طريق دولت و در اختيار گذاشتن آنها به اقشار كم درآمد و زوجهاي جوان را يكي از راهكارهاي اساسي براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد جامعه دانست .

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