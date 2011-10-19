عربستان باید "المناسف" را بدون قید و شرط آزاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "حسیبه حاج صحراوی" تاکید کرد: به نظر می رسد مقامات سعودی عزم خود را برای نابودی مخالفان جزم کرده اند و اجازه هیچ تحرکی را نمی دهند.

وی افزود: جزییات هر اتهامی علیه "فاضل مکی المناسف" فعال سیاسی عربستانی باید مشخص شود و اگر سبب بازداشت وی فعالیت مسالمت آمیز وی در زمینه حقوق بشر باشد باید هر چه سریعتر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.

شایان ذکر است که المناسف 26 ساله در دوم اکتبر گذشته در نزدیکی شهر صفوه در منطقه الشرقیه بازداشت شد و به وی اجازه تماس با وکلایش و دیدار با خانواده اش داده نشده است. وی هم اکنون در زندانی در الدمام به سر می برد.