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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۹

عفو بین الملل:

عربستان باید "المناسف" را بدون قید و شرط آزاد کند

عربستان باید "المناسف" را بدون قید و شرط آزاد کند

مدیر خاورمیانه ای و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل با اشاره به بازداشت یک فعال سیاسی عربستانی از مقامات این کشور خواست که هر چه سریعتر وی را آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "حسیبه حاج صحراوی" تاکید کرد: به نظر می رسد مقامات سعودی عزم خود را برای نابودی مخالفان جزم کرده اند و اجازه هیچ تحرکی را نمی دهند.

وی افزود: جزییات هر اتهامی علیه "فاضل مکی المناسف" فعال سیاسی عربستانی باید مشخص شود و اگر سبب بازداشت وی فعالیت مسالمت آمیز وی در زمینه حقوق بشر باشد باید هر چه سریعتر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.

شایان ذکر است که المناسف 26 ساله در دوم اکتبر گذشته در نزدیکی شهر صفوه در منطقه الشرقیه بازداشت شد و به وی اجازه تماس با وکلایش و دیدار با خانواده اش داده نشده است. وی هم اکنون در زندانی در الدمام به سر می برد.

کد مطلب 1438180

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