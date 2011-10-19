تاریخچه وهابیت به سه قرن قبل بر می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقر شیخانی عصر چهارشنبه در نشست رد شبهات وهابیت با اعلام این مطلب افزود: فتاوای فرقه وهابیت وترورهایی که انجام می دهند همیشه بر علیه مسلمانان است.

وی اظهار داشت: یکی از دشمنان مسلمانان از گذشته تاکنون کشورهای غربی بوده اند که در گذشته صلیبیان200سال علیه مسلمانان جنگیدند وبرای جدا کردن مسلمانان از هم در قلب جهان اسلام سه فرقه را وارد کردند.

وی افزود: در قلب جهان اسلام ودر مکه فرقه وهابیت را به وجود آوردند ودر ایران یعنی قلب جهان شیعی فرقه بهائیت را تاسیس کردند که موفق نشد و در کشور هند قدیم نیز فردی به نام غلام احمد قادیان فرقه جدیدی را رو کرد که به دلیل مقابله مسلمانان دوام نیاورد.

شیخانی اظهار داشت: اولین کسی که بر علیه افکار واندیشه های ضاله عبد الوهاب موسس وهابیت قیام کرد برادرش سلیمان ابن عبد الوهاب بود.

وی با اشاره به اینکه وهابیون گروهی افراطی هستند که با اندیشه های متحجرانه چهره ای عقب مانده و خشن از دنیای اسلام به دنیا معرفی کرده اند، تصریح کرد: کل شبهات وهابیت بر چهار محور بدعت، شرک، حرام وغلو است واین فرقه قائل به ترور و حذف فیزیکی نیز هستند در حالیکه این امر در میان بقیه مسلمانان نیست.