به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زینالو ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه جشنواره ملی زیتون هدف از تولید زیتون در کشور را تامین روغن از زیتون عنوان کرد و گفت: روغن زیتون عامل مهمی در زمینه تامین سلامت مردم دارد که این روغن در جهان با اقبال خوبی برخوردار است.

با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون تن روغن زیتون به صورت متمرکز در حوزه دریای مدیترانه تولید می شود، افزود: از اوایل دهه 70 تولید روغن زیتون در ایران در برنامه کاری صورت گرفت.

وی با اشاره به زیرکشت بودن 104 هزار هکتار از باغات کشور به کشت زیتون، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال 94 هزار تن زیتون در کشور تولید شود.

زینال زاده میزان زیتون تولید شده در کشور را 94هزار تن دانست و افزود: میزان زیتون پاسخگوی نیاز مصرفی کشورنبوده و بخش کوچکی از آن برای تولید روغن زیتون استفاده می شود.

مدیرکل دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال هفت هزار و 300 تن از زیتون تولیدی کشور برای تولید روغن زیتون مصرف خواهد شد، گفت: این در حالی است که کشورهای اروپایی 90 درصد زیتون برداشت شده خود را صرف تولید روغن زیتون می کنند.

زینال زاده به توسعه 85 هزار هکتاری باغات زیتون کشور در طول برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: در کنار توسعه این باغات، برنامه اصلاح آن نیز اجرا شده و به این طریق زمینه صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری این باغات فراهم خواهد شد.

مدیر دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ رقمی از زیتون ناسازگار با شرایط اقلیمی این منطقه نبوده، افزود: مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در مرکز تحقیقات زیتون طارم به عنوان اولویت اول مراکز مطالعات زیتون کشور حکایت از عدم کاهش تولید زیتون و سازگاری انواع مختلف این میوه در شرایط اقلیمی طارم دارد.