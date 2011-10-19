به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سیداحمد سجادی در جمع خبرنگاران گفت: این همایش به منظور تجلیل از یاوران حجاج و توجیه اولیه پیرامون انتظارات بعثه مقام معظم رهبری و تبادل نظربین مسولان فرهنگی بعثه و یاوران حجاج روز شنبه برگزار می شود.



وی با تشریح برنامه فرهنگی برای ساماندهی امور زائران قبل از اعزام به سرزمین وحی و پس از آن افزود: بعد از انتخاب روحانیون و معین های کاروان توجیهات لازم در جلساتی در خصوص اجرایی کردن برنامه فرهنگی بعثه صورت گرفت و درگام دوم روحانیون نیز این مسائل را در 10 جلسه در اختیار زائران قرار دادند.



سجادی خاطرنشان کرد: همچنین 14عنوان بروشور درباره زیارت،شفاعت،پیمان باخدا و رسول خدا و اهم مسائلی که زائر در طول سفر با آن برخورد دارد، چاپ شد و به برخی از شبهات پاسخ داده شد.



مدیر تامین محصولات فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: کتابی نیز تحت عنوان"حریم یار" در ارتباط با مسائل اعتقادی معرفتی و شناختی تهیه و دراختیار زائران قرار گرفت.



سجادی با اشاره به این که در هرکاروان دو گروه شورای فرهنگی متشکل از نخبگان و صاحبنظران فرهنگی کاروان ها و یک گروه یاوران حج تشکیل شده است، گفت: 2 هزارو 971نفر به عنوان شورای فرهنگی کاروان ها ثبت نام کردند که به طور متوسط میانگین هر کاروان 5 نفر بود که وظیفه آنها تعیین اهم فعالیت های فرهنگی در کاروان ها و برگزاری مسابقات و مطالعات فرهنگی است که رییس شورا روحانی کاروان و معاون آن مدیر کاروان هستند.



وی یاد آورشد: یکی دیگر ازبرنامه ها برای ارائه خدمات به زائرانی که به سبب کهولت سن یا به هردلیلی نیاز به کمک دارند، در نظر گرفته شد گروهی با نام "یاوران حجاج" هستند که در هرکاروان حدود 10 نفر به این منظور انتخاب شدند که این تعداد در هر کاروان بسته به شرایط متغیر است.



مدیر فرهنگی کاروان های حج تمتع از فعالیت 6هزارو83 نفر به عنوان یاوران حجاج درمیان کاروان های حج امسال خبر داد و گفت: وظیفه آنها یاری رساندن به حجاج ناتوان و مسن و زائرانی است که در انجام اعمال و کارهای خود توانایی ندارند و این کار بسیارپسندیده و سیره ائمه معصومین(ع) بوده است.



وی خاطرنشان کرد: همایش یاوران حجاج روز شنبه برای بیش از 200 کاروان حاضر درمدینه و روز یکشنبه برای بیش از 85 کاروان حاضر در مکه مکرمه برگزار خواهد شد.



سجادی در پایان گفت: دراین همایش در کنار تجلیل از یاوران حجاج، توجیه اولیه پیرامون انتظارات بعثه از یاوران و تبادل نظر بین مسوولان فرهنگی و گروه یاوران حجاج خواهد بود که دعوت از یاوران از طریق ارسال پیامک به روحانیون کاروانها به عمل خواهد آمد.