اداره سواد آموزی شهریار از واجدان شرایط دعوت به همکاری کرد

سید محمد بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ریشه کنی بی سوادی در کشور این اداره در راستای آموزش فرد به فرد به افراد بی سواد از افراد علاقمند دعوت به همکاری می کد.

این مسئول ادامه داد: افراد شاغل و دانشجویان نیز می توانند در این طرح شرکت کنند و هیچ محدودیتی در رابطه با شاغل بودن افراد وجود ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به ساختار جدید اداره سواد آموزی این اداره به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه آموزش و پرورش فعالیت می کند و این امر باعث ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر در آموزش افراد بی سواد می شود.

این مسئول عنوان کرد: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره سواد آموزی واقع در اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار مراجعه کنند.