جهان تشیع با بهره گیری از واقعه غدیر در مقابل کفر ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای ستاد بین المللی غدیر استان اظهارداشت: باید نقش تاثیر گذار واقعه غدیر را در بیداری، اگاهی روز افزون جامعه تبیین کرد.
وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی که عضو ستاد غدیر هستند باید تمامی تلاش خود را برای برگزاری هرچه پررنگتر برنامه های غدیر بکار گیرند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استراتژی اصلی ما ولایت مداری است، گفت: در دهه ولایت و امامت باید علاوه بر بعد تبلیغی و ترویج فرهنگ غدیر جوهره معرفتی و اثر گذاری غدیر هم تبیین شود.
صفایی بوشهری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اضافه کرد: بین عید قربان و غدیر یک ارتباط معنوی است و به همین خاطر این دهه دهه ولایت نامگذاری شده است.
سردار کارگر، دبیر ستاد بین المللی غدیر در استان بوشهر نیز گفت: 22 دستگاه اجرایی در استان عضو ستاد غدیر هستند که با تدوین برنامه های جامع امیدواریم امسال ویژه برنامه های غدیر باشکوه بیشتری برگزار شود.
در این نشست اعضای ستاد بین المللی غدیر استان نیز برنامه های خود را برای ایام دهه ولایت و امامت اعلام کردند.
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