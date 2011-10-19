جشنواره ملی زیتون هرساله در طارم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژادظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه جشنواره زیتون با تاکید بر اینکه برگزاری جشنواره ملی زیتون فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های شهرستان طارم است، افزود: برگزاری جشنواره زیتون موجب معرفی جاذبه های گردشگری و پتانسیلهای مختلف شهرستان طارم می شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساختهای توسعه ای برای شهرستان طارم همانند آب، برق، گاز و راه فراهم شده، بهره برداری از محور تهم- چورزق را با گذشت 14 سال آز آغاز کار ایجاد این محور عنوان کرد و ادامه داد: این شاخصها به سرعت روند توسعه شهرستان طارم را ادامه می دهد.

رئوفی نژاد لزوم توجه به بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی و توجه به بحث فرآوری و صنایع تبدیلبی زیتون را یادآور شد و گفت: این امر موجب توسعه درآمد حاصل از محصول زیتون می شود.

استاندار زنجان، تمامی این امکانات و خدمات را به برکت نگاه عدالت محورانه دولت خدمتگزار طی شش سال گذشته دانست و اظهار کرد: با احداث 15 هزار هکتار از باغات زیتون در اراضی شیب دار شهرستان طارم، اغلب مناطق غیر قابل استفاده و تپه ماهوری این شهرستان به زیر کشت رفته و موجب رونق محصولات کشاورزی خواهد شد.



رئوفی نژاد به تشکیل تعاونیهای سیرکاران در سال گذشته و زیتون کاران در سال جاری اشاره کرد و گفت: ایجاد و تاسیس تعاونی انار کاران نیز در زمان حاضر در دست اجرا قرار دارد که با تشکیل این سه تعاونی دست تمامی سود جویان و دلالان از این منطقه کوتاه شده و سود نهایی عاید کشاورزان خواهد شد.



وی به اعطای تسهیلات بلاعوض برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی و باغات از سوی دولت اشاره و افزود: کشاورزان می توانند با دریافت 85 درصد تسهیلات بلاعوض و 15 درصد به صورت وام از روشهای آبیاری نوین برای توسعه باغات و اراضی کشاورزی خود استفاده کرده و میزان مصرف آب در این بخش را به حداقل برسانند.



رئوفی نژاد افزود: در حال حاضر تمامی امکانات و بسترهای لازم برای رشد و توسعه شهرستان طارم فراهم شده و باید نهایت استفاده را از امکانات و فرصتهای ایجاد شده کرد.