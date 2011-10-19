دو هنرمند گلستانی درجشنواره خزر - دریای دوستی برتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورمهدی در این زمینه افزود: در این جشنواره سه روزه، دو هنرمند در رشته‎های منبت معرق و پیکرتراشی به عنوان غرفه و هنرمند برتر شناخته شده و لوح و تندیس این جشنواره را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: نظر به معرفی هرچه بهتر فعالیتهای هنری و فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان، گروه‎های موسیقی، هنری و صنایع دستی این استان در رشته‌های منبت، معرق، قلمزنی، پیکرتراشی، خاتم و... در این جشنواره حضور یافتند.

پورمهدی اذعان داشت: حضور در جشنواره‎های بین‎المللی و مطرح کردن فعالیت‎های هنری و فرهنگی و صنایع دستی گلستان، زمینه را برای ترویج فرهنگ غنی و صنایع دستی اصیل این مرز و بوم فراهم خواهد آورد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: این جشنواره تحت عنوان دریای خزر، دریای دوستی و با حضور پنج کشور حاشیه‎ای دریای خزر ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در شهر بندری اکتائو قزاقستان، برگزار شد.