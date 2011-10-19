  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

پورمهدی خبر داد:

دو هنرمند گلستانی درجشنواره خزر - دریای دوستی برتر شدند

دو هنرمند گلستانی درجشنواره خزر - دریای دوستی برتر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: دو هنرمند رشته‌های مختلف صنایع دستی استان در پنجمین جشنواره فرهنگی " خزر - دریای دوستی " کشور قزاقستان رتبه برتر را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورمهدی در این زمینه افزود: در این جشنواره سه روزه، دو هنرمند در رشته‎های منبت معرق و پیکرتراشی به عنوان غرفه و هنرمند برتر شناخته شده و لوح و تندیس این جشنواره را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: نظر به معرفی هرچه بهتر فعالیتهای هنری و فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان، گروه‎های موسیقی، هنری و صنایع دستی این استان در رشته‌های منبت، معرق، قلمزنی، پیکرتراشی، خاتم و... در این جشنواره حضور یافتند.

پورمهدی اذعان داشت: حضور در جشنواره‎های بین‎المللی و مطرح کردن فعالیت‎های هنری و فرهنگی و صنایع دستی گلستان، زمینه را برای ترویج فرهنگ غنی و صنایع دستی اصیل این مرز و بوم فراهم خواهد آورد.
 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: این جشنواره تحت عنوان دریای خزر، دریای دوستی و با حضور پنج کشور حاشیه‎ای دریای خزر ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در شهر بندری اکتائو قزاقستان، برگزار شد.
کد مطلب 1438199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها