قصد محروميت سرمايه هاي ملي خود را نداريم

در پي اخبار منتشر شده در مورد محروميت نفراتي جون پيمان اكبري و بهنام محمودي ، محدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اعلام اين مطلب افزود : اين بازيكنان سرمايه هاي ملي ما در واليبال هستند و به هيچ عنوان قصد نداريم كه آنها را محروم كنيم بلكه حركت ما هشداري به آناني بود كه آئين نامه ها را به درستي رعايت نمي كنند .

رئيس فدراسيون واليبال درادامه افزود : متاسفانه برخي ها منتظرهستند تا همه زحمات ما را زير سوال ببرند ، البته از اينكه رسانه ها به واليبال اهميت مي دهند براي اين ورزش پوئن خوبي است اماما بايد ثابت كنيم كه نقره بازيهاي آسيائي بوسان اتفاقي نبوده است، بنابراين اگر تيم ملي بزرگسالان ما آماده نشود ، مجبور به اعزام اين تيم به مسابقات قهرماني آسيا نيستيم . ما پارك را براي 4 سال استخدام كرده ايم نه براي يك ماه و دو ماه !

يزداني خرم در پايان گفت : با اين وجود بازيهاي تداركاتي با تيم "لوژنيكي" مسكو خيلي از مسائل را روشن خواهد كرد ، اگر تصميم بگيريم كه تيم اعزام نشود از سال آينده تزريق روح جواني در دستور كار "پارك كي وون" قرار خواهد داشت .