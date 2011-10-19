700 واحد مسکونی برای مددجویان امداد اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سیفی شامگاه چهارشنبه در جلسه مشاورین خانواده و مددکاران کمیته امداد استان اظهار داشت: این تعداد از محل مصوبات سفر هیئت دولت به استان پیش بینی شده که با تأمین اعتبار عملیات اجرایی آنها نیز آغاز می شود.

وی با اشاره به واگذاری 50 واحد مسکن محرومین به مددجویان این تا پایان سال جاری افزود: هم اکنون بیش از 95 درصد از عملیات اجرایی این واحدها انجام شده که بعد از اتمام تحویل مددجویانی خواهد شد.

قائم مقام کمیته‌ امداد استان اردبیل همچنین با اشاره به جایگاه و نقش مشاوره و راهنمایی، تشکیل اتاق فکر را زمینه‌ خوبی برای تعاملات دستگاههای اجرایی و کاهش آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی عنوان کرد.

وی ایجاد سیستمهای نرم افزاری مدیریتی در مراکز مشاوره و راهنمایی را ضروری دانست و یادآور شد: راه اندازی نرم افزارهای مدیریتی در مراکز مشاوره و راهنمایی در ارتقای سطح آگاهی مشاورین و کاهش بحرانهای اجتماعی و ناسازگاریهای خانوادگی موثر خواهد بود.

اتاق فکر خانواده در سازمانهای دولتی تشکیل می شود

مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل نیز در این جلسه از تشکیل اتاق فکر استان در سه محور دانش آموزی، دانشجویی و خانواده خبر داد و گفت: اتاق فکر به منظور جلوگیری از بحرانها که باعث بوجود آمدن آسیبهای اجتماعی در خانواده ها خواهد شد، تشکیل می شود.

به گفته خدیجه جعفری اصل با تشکیل اتاق فکر در سازمانها سعی خواهد شد تا خانواده ها از هر گونه آسیبهای اجتماعی در امان باشند.

وی عمده ترین مشکلات برای خانواده ها را در مناطق مرزی به ویژه مناطق آسیب پذیر مشکلات فرهنگی عنوان کرد و متذکر شد: لازم است مشاورین پیش از پیش در ارتقای بعد فرهنگی خانواده ها تلاش کنند.

جعفری اصل به نقش مشاوره در کاهش آسیبهای اجتماعی در بین خانواده ها اشاره کرد و افزود: با توجه به مسائل و مشکلاتی که خانواده ها را تهدید می کند نقش مشاوره به عنوان یک پدافند فرهنگی بسیار مهم است.

وی جمع‌بندی نظرات سازنده در خصوص تحکیم بنیان خانواده، تقویت فرهنگ حجاب و عفاف در بین خانواده‌ها، ارائه‌ آموزشهای دینی و قرآنی، تقویت بعد فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی را از برنامه های اصلی این دفتر برشمرد.