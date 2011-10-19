تشکیل حلقه های ورزشی دانش آموزی در آموزشگاههای کمالان

به گزارش خبرنگار مهر، این دانش آموزان همزمان با هفته تربیت بدنی مسیر سه کیلومتری رحمت آباد تا روستای محمدآباد کتول را پیاده طی کردند.

همچنین در طی مسیر با سردادن شعارهای ورزشی - فرهنگی از همه دانش آموزان خواستند در این هوای و پاک و تمیز ورزش را فراموش نکنند.

این دانش آموزان همچنین از بزرگترها خواستند ضمن اینکه خودشان ورزش کرده شرایط ورزش کردن را برای کودکان فراهم کنند.

زنگانه کارشناس تربیت بدنی مجتمع آموزشی شهید تجری کمالان گفت: ورزش باید از ابتدای زندگی به ویژه دوران ابتدایی در کودکان نهادینه شود.

وی افزود: خوردن صبحانه و غذای کامل، آب در فواصل ورزش و استفاده از لباس و کفش مناسب هنگام ورزش از ضرورتهای ورزش کودکان و نوجوانان است.

وی تاکید کرد: انجام ورزشهای سنگین برای دانش آموزان ابتدایی کاری اشتباه است.