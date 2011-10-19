برکات سفر رهبری به قم برای مردم تشریح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی در درس خارج فقه روز چهارشنبه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، اظهار داشت: باید مسئولان استان دستاوردها و برکات این سفر را در نمایشگاهی مفصل بازتاب دهند تا مردم در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
وی با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری به شهر قم، گفت: خوشبختانه 60 عنوان توصیه معظم له پیرامون حوزه مورد توجه و رسیدگی مدیران حوزوی بوده است که جای خوشحالی دارد.
استاد برجسته حوزه، با بیان اینکه تعامل حوزه و نظام در استقلال حوزه خللی پیش نمیآورد، اظهار داشت: رابطه حوزه و نظام، رابطه پدر و فرزندی است و مشروعیت این نظام از حوزه بوده است، لذا حوزه در عین استقلال باید با نظام اسلامی کنونی مرتبط باشد.
ثمرات بیداری اسلامی به قلب اروپا و آمریکا کشیده شده است
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه ثمرات بیداری اسلامی به قلب اروپا و آمریکا کشیده شده است، ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده است این کشورها از اسلام الگوپذیری کنند.
وی با تاکید براینکه ریشه تجمعات مردمی در کشورهای مختلف ناشی از طاغوت مآبی دولتمردان آن است، گفت: امروز جهان را طاغوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سیطره خود درآورده و در قرآن کریم نیز به انواع طاغوتهایی که همگی نابود و باطل شدهاند اشاره شده است.
توجه به رفع فقر
مرجع تقلید شیعیان ایشان به موضوع اساسی فقر، جهل و ظلم در اسلام اشاره کرد و گفت: اسلام درپی ریشه کن کردن این سه عامل مخرب است.
وی با استناد به نهج البلاغه، ریشه بی ایمانی را فقر توصیف کرد و اظهار داشت: حفظ بیت المال، انفال و ایجاد فراوانی نعمت و ارزانی، اشتغال زایی و حذف ربا از سیستم بانکی کشور و مبارزه با تکاثر اساس حکومت اسلامی را مصون و پایدار نگه میدارد.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به دقت احکام اسلامی در تنظیم مالیات و رعایت حقوق فقرا افزود: اسلام اجازه نمیدهد که عدهای غرق در ثروت و عدهای در فقر معلق باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان خواستار تشریح برکات سفر سال گذشته رهبر معظم انقلاب به قم برای مردم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی در درس خارج فقه روز چهارشنبه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، اظهار داشت: باید مسئولان استان دستاوردها و برکات این سفر را در نمایشگاهی مفصل بازتاب دهند تا مردم در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
نظر شما