دیدار سفیر ایران با اعضای مجمع ارتدوکسی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در ابتدای این دیدار میشل توینی دبیرکل مجمع ارتدوکسی ضمن خوشامدگویی به سفیر جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه، گزارشی از فعالیتهای این مجمع ارائه کرد.

میشل توینی گفت: برای ما به عنوان طائفه ارتدوکس مهم است که بهترین روابط را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و امیدواریم که اعضای مجمع ارتدوکسی بتواند طی سفر به جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با دستآوردها و تحولات سیاسی و اقتصادی ایران آشنا شود.

ایلی فرزلی نائب رئیس سابق مجلس لبنان و عضو مجمع ارتدوکسی نیز با تشکر از اهتمام و توجه جمهوری اسلامی ایران به همه طوائف لبنانی از جمله طائفه ارتدوکس ، تاکید کرد: طائفه ارتدوکس طائفه ای ملی، عربی و در خط مقاومت بر ضد اسرائیل است و در این خط باقی خواهد ماند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به حضور فعال اقلیت ها در ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با التزام به اصول اسلامی و انسانی ، روابط خوب و برجسته ای با همه طوائف مسیحی بویژه با طائفه ارتدوکس دارد.

رکن آبادی تاکید کرد: خط قرمز جمهوری اسلامی ایران ، رژیم صهیونیستی است و معیار روابط ما با کشورها و جریانات سیاسی نیز بر اساس نوع روابط آنها با این رژیم تعریف می شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شکستهای پی در پی امریکا در منطقه به ویژه در سوریه و همچنین بحران اقتصادی در این کشور که اعتراضات موسوم به جنبش وال استریت را بروز داده است گفت امریکا تلاش دارد با سیاست فرافکنی و اتهام به دیگران ، انظار جهانی را به سمت دیگری منحرف کند و اتهام اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ترور سفیر سعودی نیز در همین چارچوب صورت می گیرد. رکن آبادی با اشاره به تلاش امریکا برای ایجاد فتنه در منطقه ، بر ضرورت وحدت و هوشیاری همه طوائف برای مقابله با این توطئه ها تاکید کرد.



طائفه ارتدوکس از حیث جمعیت دومین طائفه مسیحی در لبنان بعد از طائفه مارونی است. در مجمع ارتدوکسی ، شخصیتهای سیاسی و اقتصادی همچون سمیر مقبل معاون نخست وزیر ، ایلی فرزلی نائب رئیس سابق مجلس لبنان، نقولا نحاس وزیر اقتصاد، غابی لیون وزیر فرهنگ ، سلیم حبیب رییس هیأت مدیره بانک اینترکونتینتال لبنان عضویت دارند.