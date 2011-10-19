هفت حوزه آبخیز گلستان سیل گیر است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هفت حوزه آبخیز سیل گیر در استان وجود دارد که طرح های آبخیزداری در آن در دست اجراست.