  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

شجاعی در گفتگو با مهر:

هفت حوزه آبخیز گلستان سیل گیر است

هفت حوزه آبخیز گلستان سیل گیر است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هفت حوزه آبخیز سیل گیر در استان وجود دارد که طرح های آبخیزداری در آن در دست اجراست.

محمدرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 46 زیر حوزه آبخیز در حوزه های سیل گیر با وسعت 850 هکتار در استان گلستان وجود دارد.

وی اظهار داشت: تاکنون عملیات و طرح های آبخیزداری 20 زیر حوزه آبخیز به پایان رسید و هشت زیر حوزه آماده دریافت اعتبار است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: همچنین 11 زیر حوزه نیز در دست مطالعه است.

شجاعی گفت: 70 میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری گلستان تخصیص داده شده است.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل و بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار مرتع دارد.

کد مطلب 1438210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها