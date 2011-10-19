هفت حوزه آبخیز گلستان سیل گیر است

محمدرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 46 زیر حوزه آبخیز در حوزه های سیل گیر با وسعت 850 هکتار در استان گلستان وجود دارد.
وی اظهار داشت: تاکنون عملیات و طرح های آبخیزداری 20 زیر حوزه آبخیز به پایان رسید و هشت زیر حوزه آماده دریافت اعتبار است.
معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: همچنین 11 زیر حوزه نیز در دست مطالعه است.
شجاعی گفت: 70 میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری گلستان تخصیص داده شده است.
گلستان 450 هزار هکتار جنگل و بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار مرتع دارد.
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