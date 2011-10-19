به گزارش خبرگزاری مهر، هیات نمایندگی کشورمان در سخنرانی خود ضمن رد ادعاهای مطرح شده ، کارنامه غیر قابل توجیه فرانسه در خصوص ارسال سلاحهای شیمیائی و هسته ای جهت رژیم صدام و رژیم صهیونیستی را تشریح کرد .

در سخنرانی هیات نمایندگی کشورمان آمده است : فرانسه به عنوان عضوی از ان پی تی سابقه ای طولانی در عدم اجرای تعهدات حقوقی بین المللی در حوزه خلع سلاح و عدم تکثیر هسته ای دارد.

نمایندگی کشورمان اظهارنظر فرانسه در خصوص خلع سلاح هسته ای و عدم تکثیر را مضحک خواند و تصریح کرد :فرانسه در حالی به ظاهر از این موضوع دفاع می کند که بسیاری از ازمایشات هسته ای را در خارج از خاک خود و در محدوده ای از شمال افریقا تا جزایر اقیانوس آرام انجام می دهد و با این ازمایشات محیط زیست این کشورها را به مواد رادیو اکتیو الوده کرده و به مردم این کشورها صدمه وارد کرده است.

نمایندگی کشورمان با تاکید براینکه فرانسه صلاحیت اظهارنظر در خصوص نگرانیها راجع به عدم تکثیر سلاحهای هسته ای را ندارد ،دلیل این امر را اقدام فرانسه به عنوان اولین کشوری که قابلیتهای سلاح هسته ای را با کمک به ساخت راکتور دیمونا برای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین به عنوان بخشی از توافقنامه ننگین این کشور و انگلیس با رژیم صهیونیستی در سال 1959منتقل کرد ، دانست .

هیات نمایندگی کشورمان تصریح کرد : همکاری فرانسه بارژیم صهیونیستی در توسعه سلاحهای هسته ای که منبع اصلی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی است با اصول ان پی تی همخوانی ندارد . همچنین فرانسه اولین کشوری است که به تکثیر موشک در منطقه خاورمیانه اقدام کرده و در دهه 1960 مخفیانه انواع تکنولوژی ومواد مورد نیاز موشک را برای افزایش قابلیتهای رژیم صهیونیستی در امر سلاحهای کشتار جمعی ارسال کرد . با این اقدامات اکنون بسیار جای تعجب است که فرانسه برای توسعه و گسترش موشک در منطقه اشک تمساح می ریزد .

نمایندگی کشورمان افزود : بخش دیگری از کارنامه وحشتناک فرانسه ،کمک به رژیم دیکتاتور صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران بود . بر اساس مدارک معتبر بسیاری از شرکتهای فرانسوی در برنامه توسعه سلاحهای شیمیائی صدام نقش داشتند . این شرکتها تحت نظارت دولت فرانسه بوده و نمی توانستند سلاحهای شیمیائی را بدون مجوز دولت فرانسه جهت صدام ارسال کنند .

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد : بدون شک استفاده از سلاحهای شیمیائی توسط صدام بویژه علیه شهروندان عراقی و ایرانی بویژه زنان و کودکان یک جنایت جنگی و نسل کشی محسوب می شود و در شرایطی که صدام و برخی از شرکای وی به عنوان عاملین اصلی این جنایت به درستی تنبیه شدند ، اکنون نوبت مجازات کسانی که به توسعه برنامه سلاح شیمیائی صدام کمک کرده اند .

نمایندگی کشورمان در پایان تاکید کرده است : ما به فرانسه توصیه می کنیم که به جای ادعاهای بی اساس علیه دیگر کشورها ،مسئولانه و منطبق با همه مقررات بین المللی عمل کند .