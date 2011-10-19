به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه تیم گیتی پسند در دیدار خانگی مقابل پیشگامان کویر یزد صاحب برتری شد تا نخستین برنده این فصل از مسابقات لقب بگیرد. در سایر دیدارهای برگزار شده پیکان مدافع عنوان قهرمانی با وجود واگذار کردن یک گیم به هاوش گنبد در نهایت موفق به شکست این تیم شد.

باریج اسانس کاشان بدون گرفتن حتی یک گیم از شهرداری ارومیه، این شهررا ترک کرد تا شاگردان مدعی ابراهیم وطن پرست نیز آغازی پیروزمندانه در این فصل از مسابقات داشته باشند.

تیم سایپا که سال گذشته با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در مسابقات لیگ برتر پایان داده بود نیز موفق شد مشهد الرضا را در سه گیم متوالی شکست دهد کاله آمل نیز با وجودی که در تبریز و مقابل شهرداری این شهر به میدان رفته بود موفق شد امتیاز کامل بازی را از آن خود کند تا جمع تیم های مدعی و پیروز این هفته کامل شود.

در سایر دیدارهای برگزار شده شاگردان ناصر شهنازی با وجود برخورداری از امتیاز میزبانی مقابل نوین کشاورز مغلوب شدند و مناطق نفت خیز جنوب نیز در بندرعباس و در مصاف با آلومنیوم المهدی متحمل شکست شد. نتایج بدست آمده در این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پیکان تهران 3- هاوش گنبد 1

* کرمان صفر - نوین کشاورز 3

* شهرداری تبریز 2- کاله آمل 3

* شهرداری ارومیه 3- باریج اسانس کاشان صفر

* سایپای البرز 3- مشهد الرضا صفر

* گیتی پسند اصفهان 3- پیشگامان کویر یزد صفر

* آلومینیوم المهدی بندرعباس 3 - مناطق نفت خیز جنوب 2