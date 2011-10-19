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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

کرج - خبرگزاری مهر: تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه سازمان استاندارد و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مفاد تفاهم نامه بین سازمان استاندراد وتحقیقات صنعتی ایران مقرر شد دو طرف در زمینه های اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با بهینه­سازی و صرفه­جویی انرژی، آموزش، مشاوره و استقرار سیستم­های مدیریت انرژی در سطح کشور همکاری کنند.

بنا بر این گزارش، همکاری در تدوین استانداردهای مربوط به انرژی، برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه های آموزشی مرتبط با انرژی و استفاده از امکانات علمی و فنی طرفین در انجام سایر فعالیتهای مرتبط با انرژی از دیگر موارد همکاری بین دو سازمان است.

همچنین جزئیات و نحوه اجرای مفاد تفاهم نامه فی مابین توسط کمیته اجرایی که متشکل از نمایندگان پژوهشگاه استاندارد و پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران است، تعیین و نظارت خواهد شد.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کرج مستقر است.

کد مطلب 1438215

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