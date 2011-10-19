عربستان از موضع گیری نسنجیده در خصوص اتهام امریکا پرهیز کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه باید مراقب توطئه هایی که برای ایجاد اختلاف در بین کشورهای منطقه طرح می شود بود ، ادعاهای واهی مطرح شده از سوی آمریکائیها را در جهت ایجاد تنش جدید میان کشورهای همسایه و کسب منافع نامشروع خود در منطقه توصیف کرد .



وی ضمن اشاره به اینکه سناریوی آمریکایی ها فاقد مستندات و ارزش حقوقی است تاکید نمود : جمهوری اسلامی ایران که خود قربانی تروریسم بوده ، کشوری متعهد به اصول و قوانین بین المللی است و مسئولین آمریکائی بدون ارائه هیچگونه مستندی صرفاً با شانتاژ تبلیغاتی بدنبال اهداف خاص خود در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هستند.



معاون عربی و آفریقائی وزارت امورخارجه کشورمان ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این توطئه آمریکائی و توانمندی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید ، توصیه کرد با این ادعاهای واهی برخورد مسئولانه شده و اجازه داده نشود تا یک کشور با طرح ادعاهای بی پایه و اساس نظم و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد .



سفیر دولت عربستان در تهران نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران را به مقامات کشورش منعکس خواهد کرد ، افزود : روابط دو کشور مبتنی بر حسن همجواری است و ما نیز بر حفظ هوشیاری و مراقبت از اوضاع تاکید داریم .