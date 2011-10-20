مدیران جنگ نرم را شناخته و به دانشگاهیان انتقال دهند

احمد سروش نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی که از حربه های مختلف برای ضربه به انقلاب مایوس شده اند جنگ نرم را پیش گرفته اند.

وی افزود: ناکارآمد نشان دادن نظام، ایجاد رعب و وحشت از رویداد جنگ، بی تفاوت کردن نسل جوان نسبت به مسایل کشور، ایجاد اختلال در سامانه های کنترلی و ارتباطی، تلاش برای ایجاد بحران و حاد نشان دادن وضعیت کشور از دیگر اهداف جنگ نرم دشمنان به شمار می رود.



سروش نژاد گفت: دشمنان با استفاده از تاکتیک هایی نظیر شایعه پراکنی، کلی گویی، دروغ پراکنی و مبالغه نیز برای رسیدن به اهداف خود بهره می گیرند.



وی اضافه کرد: اما در این شرایط وظیفه مدیران شناخت کافی نسبت به اصل موضوع و انتقال آن به گروههای مختلف جامعه از جمله دانشگاهیان و نسل جوان است.



سروش نژاد اظهار داشت: طی 33 سالی که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد بارها استکبار جهانی و دشمنان به واسطه توطئه هایی سعی در به چالش کشیدن این نظام داشتند اما مردم و کشور ما جنگ تحمیلی، ترور و انواع عملیاتهای ضد انقلابی را سرافراز و با موفقیت پشت سر گذاشت.



مدیر موسسه فرهنگی پژوهشی زیتون همچنین گفت: اکنون ایران اسلامی به نقطه ای رسیده که به الگویی جهانی تبدیل شده است و نظام سلطه پذیرای این امر نبوده و درصدد ایجاد چالش دیگری است که از آن به عنوان جنگ نرم یاد می شود.



وی تاکید کرد: بنابراین لازم است که مسئولان با دقت نظر کافی نسبت به این موضوع مهم مانع از سوء استفاده بیش از پیش دشمنان نظام اسلامی شوند.



موسسه فرهنگی پژوهشی زیتون درسال 75 در زمینه صهیونیست شناسی مسئله رژیم غاصب اسراییل و فلسطین فعالیت پژوهشی و تحقیقی خود را آغاز کرده است.