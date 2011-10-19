آغاز به کار بیست و دومین جشنواره تئاتر فجر فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی فخرایی در این رابطه اظهار داشت: این جشنواره از 28 مهرماه کار خود را آغاز و دوم آبان ماه جاری با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.

وی افزود: در این مدت 12 اثر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت که چهار اثر مربوط به شیراز و هشت اثر دیگر مربوط به شهرستانهاست.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به تکمیل بانک اطلاعتی هنرمندان نمایش تصریح کرد: در جشنواره امسال آثار برتر پس از داوری به مرحله منطقه ای و در صورت موفقیت به مرحله کشوری جشنواره فجر راه خواهند یافت.

فخرایی اضافه کرد: تئاتر با ظرافتی هرچه تمام تر روح انسان را در بر می گیرد و در این راه٬ از انسان تصویر متعالی تری می سازد و برای جامعه و همچنین جوامع بشری پنجره ای باز می کند به روی افقهای تازه که می تواند به وقایع روزمره معنای ژرف و عمیق تری بخشد.

وی گفت: تئاتر می تواند صریح و ساده در معادلات دنیای امروز جای گیرد و به خاطر این طبیعت دربرگیرنده قادر است تجربه ای ارائه دهد که در آن تجارب گذشته تغییر یافته و کاملتر از قبل بروز کند.

به گفته فخرایی، فرهاد قائمیان، محمد ابراهیمان، سیما تیر انداز، داوران مطرح این جشنواره هستند و مهرداد ابروان از کانون ملی منتقدان کشور در بیست و دومین جشنواره و پنجمین همایش سراسری تئاتر استان حضور دارد.

وی اضافه کرد: در مراسم اختتامیه با توجه به امتیازات داوران علاوه بر معرفی و تجلیل از گروه ها و تئاترهای برتر به نفرات برتر رشته های مختلف هدایایی اهدا خواهد شد.

برگزاری کارگاه ها نشستهای تخصصی و اجرای تئاتر های خیابانی از جمله برنامه های بیست و دومین جشنواره و پنجمین همایش سراسر ی تئاتر استان فارس است.