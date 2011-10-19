نتایج تحقیقات سمینار سلامت مدرسه موجب تحول جامعه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنکرانی اظهار داشت: برگزاری سمینار سلامت مدرسه با توجه به تحقیقات و مقاله های ارسال شده به سمینار می تواند نقش مهمی در تحول جامعه داشته باشد.

وی افزود: استفاده از نتایج تحقیقات این سمینار باید به صورت اجرایی مورد استفاده قرار گیرد و در این صورت است که می توان با آموزش مناسب به دانش آموزان، جامعه ای سالم داشت.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: مدرسه یک رکن فرهنگ ساز است و از این جهت که فرهنگ و آینده فرهنگی جامعه را شکل می دهد جایگاه ویژه ای دارد و نهادینه شدن موضوع سلامت در مدرسه، می تواند آثار چشمگیری داشته باشد.

لنکرانی گفت: توجه به سلامت در مدرسه پیش از این نیز مورد نظر بوده به گونه ای که سال گذشته حدود 700 مدرسه به عنوان مروج سلامت در کشور فعال بوده و امسال نیز این تعداد به 12 هزار و 500 مدرسه ارتقا می یابد.

وی افزود: حدود سه میلیون نفر از دانش آموزان در سه مقطع تحصیلی امسال با پوشش حدود 91 درصدی غربالگری شده اند.

لنکرانی بیان کرد: حدود 30 سال پیش نزدیک به 20 درصد دانش آموزان کشور سوء تغذیه داشته اند که اکنون با برنامه های انجام شده این شاخص به کمتر از پنج درصد رسیده است.

وی گفت : در حال حاضر با بحران های جدیدی روبه رو هستیم که باید خودمان را برای مقابله با این بحرانها به روز کنیم، به طور مثال چاقی کودکان نسبت به 20 سال گذشته در برخی از استانهای کشور سه برابر شده که این مسئله یک بحران است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: مصرف دخانیات به ویژه قلیان برای نوجوانان و تطبیق شرایط تحصیل با وضعیت سلامتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: با برگزاری این سمینار امکان گفتگوهای علمی بین متخصصان علوم پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و برخی صاحب نظران بین المللی فراهم شده که امیدواریم پس از آن شاهد حضور هماهنگ تر سازمانها و نهادهای مرتبط در عرصه سلامت مدرسه در سطح کشور، منطقه و جهان باشیم.

سمینار بین المللی سلامت مدرسه از 27 مهرماه جاری به مدت دو روز با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر کل آموزش و پرورش فارس،‌ دکتر مرندی وزیر سابق بهداشت و سایر مسوولان علوم پزشکی و آموزش و پرورش، فعالیت خود را آغاز کرد.