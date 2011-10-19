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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۰

یک مقام آلمانی:

اسرائیل دیگر بهانه ای برای ادامه محاصره غزه ندارد

اسرائیل دیگر بهانه ای برای ادامه محاصره غزه ندارد

رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان آلمان خواستار پایان محاصره ظالمانه نوار غزه با توجه به گرفته شدن بهانه این اقدام از سوی رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مونتسرشن سایتونگ، "روپرشت پولنتز" رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان آلمان از توافق حماس و رژیم صهیونیستی برای تبادل اسرای فلسطینی با نظامی این رژیم استقبال کرد.

وی با اشاره به آزادی "گلعاد شالیت" که بهانه اصلی صهیونیستها برای محاصره نوار غزه از سال 2006 تا کنون است تاکید کرد: اکنون که وی آزاد شده اسرائیل باید به این محاصره پایان دهد.
 
بر این اساس، در مرحله نخست توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی که با میانجیگری مصر به دست آمده، 447 اسیر فلسطینی در ازای آزادی شالیت از زندانهای اسرائیل رهایی یافتند.
 
گفتنی است پیروزی حماس در به کرسی نشاندن خواسته هایش در این توافق سبب انتقاد گروههایی در داخل رژیم صهیونیستی و نگرانی همپیمانان خارجی این رژیم شده است. 
کد مطلب 1438230

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