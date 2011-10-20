سه میلیارد ریال برای اجرای طرح هجرت در قزوین هزینه شد

سرهنگ علیجان توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در اجرای طرح های هجرت تاکنون 300 هزار نفر روز شرکت کرده اند.

وی افزود: شرکت کنندگان در طرح هجرت 144 گروه جهادی شرکت کرده اند که در قالب 22 گروه دانشجویی، 122 گروه جهادی محلات به روستاهای محروم استان اعزام شدند.

سرهنگ توکلی تصریح کرد: این طرحها در بخشهای علمی، عمرانی، فرهنگی، خدماتی، آموزشی، احداث مساجد و تکایا، بازسازی گلزار شهدا و بقاع متبرکه و زیباسازی مدارس اجرا شده است.

وی هدف از برگزاری این اردوها را غنی سازی اوقات فراغت و تقویت بنیه فردی، اعتقادی و معنوی گروههای نوجوان و جوان ذکر کرد.