وقت کشی صالح ادامه دارد/ برای کناره گیری تضمین می خواهم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون یمن، عبدالله صالح مدعی شد آمادگی امضای طرح شورای همکاری برای واگذاری قدرت را دارد، به شرطی که آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اجرای آن را تضمین کنند.

صالح تا کنون سه بار از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس طفره رفته است، این طرح بر ضرورت واگذاری قدرت از سوی صالح به معاونش پیش از برگزاری انتخابات جدید تاکید می کند.







دیکتاتور یمن به ماهیت تضمینهایی که برای کناره گیری از قدرت می خواهد، اشاره نکرده است، با این حال تحلیلگران این اظهارات را در ادامه سیاست وقت کشی و فریبکاری عبدالله صالح ارزیابی می کنند.

این در حالی است که مردم یمن که همچنان به تظاهرات گسترده خود در شهرهای مختلف با وجود اقدامات سرکوبگرانه نیروها و اوباش طرفدار صالح ادامه می دهند، بر ضرورت کناره گیری فوری دیکتاتور از قدرت تاکید می کنند.

صالح در نشست کمیته حزب متبوع خود در صنعا که تلویزیون رسمی یمن آن را پخش کرد، اظهار داشت ابتدا خواهان تضمینهایی از سوی شورای همکاری، در مرحله دوم تضمینهایی از سوی اروپا و در مرحله سوم تضمینهایی از آمریکا هستم تا توافقنامه را امضا کنم.دیکتاتور یمن به ماهیت تضمینهایی که برای کناره گیری از قدرت می خواهد، اشاره نکرده است، با این حال تحلیلگران این اظهارات را در ادامه سیاست وقت کشی و فریبکاری عبدالله صالح ارزیابی می کنند.



