40 هزار سایت وهابیت بر علیه شیعیان فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله ضیایی ظهر چهارشنبه در نخستین نشست در شبهات وهابیت در حوزه علمیه الزهرا خواهران گرگان افزود: 12هزار شبهه در حال حاضر در جهان اسلام مطرح است و بخشی از این شبهه ها مربوط به وهابیت است و وظیفه کل علما در طول تاریخ تبیین اندیشه های شیعه، دفاع و پاسداری از دین است که دربخش اول خصوصا در فقه واصول تقریبا موفق بودیم ودر بخش دوم یعنی در دفاع از دین و هجمه های تبلیغاتی دشمنان کار زیادی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: غیر از چند نفر از علماء بقیه تنها در تبیین دین هستند و در دفاع از دین و اندشه های دینی پژوهش های چندانی ندارند.

حجت الاسلام ضیایی با اشاره به اینکه در هر عصری فرق بسیار در جامعه اسلام ظهور و بروز پیدا می کرد ولی به دلیل مقابله مسلمانان به گوشه انزوا می رفت گفت: در شرایط فعلی با وجود رسانه های جدید چون ماهواره و اینترنت تمام فرقه های یی که به گوشه ای خزیده بودند سربلند کردند و آنچه را خود باور دارند به دیگران القا می کنند.

این مدرس حوزه اظهار داشت: امروزه با توجه به مشکلاتی و نوع نگاهی که وهابیت از جهان اسلام برای جهانیان ترسیم کرده است باعث شده است جوانان اسلامی به فرقه های دیگر از جمله سکولار و مسیحیت گرایش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه شبهه یعنی ایجاد تردید در باورهای طرف مقابل که همراه با دلیل است گفت: در طول تاریخ همیشه بزرگان شیعه در برابر شبهات مقاوت کرده اند.

حجت الاسلام ضیایی شعار وهابیت علیه شیعه را شرک عنوان کرد وافزود: وهابیت می گوید خداشناسی شیعه مشکل دارد چون قائل به توسل است و وظیفه ما در حال حاضر تنها دفاع نیست بلکه هجمه نیز ضروری است.

توحید وهابیت سبب بی دینی در جهان اسلام شده است

این مدرس حوزه اظهار داشت: توحیدی که وهابیت به ما معرفی می کند سبب بی دینی در جهان اسلام شده است وعلل گرایش جوانان به سکولار این است که می گویند اسلام شما همان اسلامی است که طالبان و وهابیت معرفی می کند.



وی تصریح کرد: وهابیت تجسم جسمانی برای خداوند قائل است و عادت به دروغگویی نیز دارد ودر عین حال شیعه را مشرک می داند.