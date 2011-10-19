هراس آل سعود از هر تحرک مردمی/ سه جوان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، فعالان سیاسی عربستانی اعلام کردند: مقامات عربستانی سه جوان به نامهای "فراس بقنه"،"خالد الرشید" و "حسام الدرویش" را به علت پخش نوار ویدئویی بازداشت کردند.

فعالان فوق بیان کردند: نواری که این افراد توزیع می کردند مربوط به سریالی با عنوان"بازیچه هستیم"، است که به وسیله شبکه الاصلاح مخالف رژیم که در لندن قرار دارد تهیه شده است.

این فعالان افزودند: این سه جوان به این خاطر از سوی نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده اند که نیروهای امینتی گمان می کردند که آنها از شبکه الاصلاح پول می گیرند، اما پس از تحقیقات نتوانستند اتهامی علیه آنها بزنند.

فعالان فوق تصریح کردند: هدف از تهیه فلیم مذکور حل مشکلات اجتماعی و کنترل آن است.

شایان ذکر است که فلیم بازیچه ایم به بحرانهای اجتماعی عربستان می پردازد و مناطق فقیر را نمایش می دهد.این سریال همچنین شامل مصاحبه با یک امام جماعت است که از توزیع مواد مخدر به صورت فراوان در عربستان و فقر در این کشور به شدت انتقاد کرده است.