انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی بوئین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره صنفی کشاورزی شهرستان بویئن زهرا عصر چهارشنبه در محل جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

در این انتخابات 110 نفر از اعضا شرکت کردند که از بین آنها 19 نفر برای عضویت در هیئت مدیره داوطلب شدند.



پس از رای گیری علیرضا بیگ محمدی با بیشترین رای، ابوالفضل رجبی فر، بهرام حسین زاده،علیرضا قهرمانی و رضا میرزاجانی به عنوان اعضای هیئت مدیره و علی فصیحی به عنوان بازرس نطام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بوئین زهرا انتخاب شدند.

علی محمد زادگان رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا پس از برگزاری انتخابات با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی در استان اظهار داشت: با توجه به جایگاه کشاورزی در استان قزوین و شهرستانهای تابعه و وجود تشکلها و تعاونیهای مختلف در این بخش، نظام صنفی کارهای کشاورزی در جهت تکمیل و تقویت سایر تشکلهای روستایی وکشاورزی نقش موثری خواهد داشت و این نظام باعث رونق بخش کشاورزی و ارتقای سطح تولیدات محصولات خواهد شد.

رئیس اداره تعاون روستایی بوئین زهرا در خصوص اهداف تشکیل نظام صنفی تصریح کرد: هویت بخشیدن به مشاغل مرتبط با بهره برداران کشاورزی، تعیین استانداردهای شغلی برای بهره برداران عضو تشکل صنفی بر اساس قانون نظام صنفی کشاورزی، رتبه بندی و درجه بندی فعالیت افراد صنف، آشنایی اعضای صنف با قوانین و مقررات حقوقی و اجتماعی و حقوق صنفی، امکان انتقال مناسب تقاضاهای حرفه ای و تخصصی اعضای صنف به سیاستگزاران و برنامه ریزان دولتی و مدیران اجرایی از مهمترین اهداف فعالیت این تشکل صنفی است.

وی گفت: فراهم کردن افزایش کمی و کیفی سطح پوشش خدمات اجتماعی نظیر بیمه محصولات کشاورزی، ترویج و توسعه محصولات سالم و ارگانیک، تشکیل باشگاه های فرهنگی و ورزشی، راه اندازی بانک اطلاعات صنفی، ارتقای سطح دانش و مهارت اعضاء، صدور مجوز فعالیت برای تشکل های صنفی کشاورزی، از دیگر وظایف نظام صنفی کشاورزی است.

در پایان اعضای منتخب از بین خود رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیر اجرایی را انتخاب کرده و برای تشکیل اتحادیه صنفی استان که در روز شنبه مورخ 30 مهر ماه سال جاری در سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار خواهد شد سه نفر کاندید معرفی کردند.