نمایش ارتفاع در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که شامگاه چهارشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا شد، نوشته زنده یاد حسن حامد بوده و توسط گروه تئاتر آزادشهر به روی صحنه رفت.

این نمایش به صورت مهمان در این جشنواره حضور دارد داستان جوانی را حکایت می کند به نام ناد مه که به خاطر مشکلات زندگی، ناهنجاری های اجتماعی و تصور اینکه در اجتماع انسانی بیهوده است را نشان می دهد که دست به خودکشی می زند.

محمد میرعرب رضی، کارگردان این نمایش، که به همراه زهره فدایی در این نمایش نیز بازی می کند، فعالیت هنری خود را از سال 75 در انجمن نمایش آزادشهر شروع کرده است.

بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.