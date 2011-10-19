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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

"جشن سالگرد" جواز حضور در جشنواره تئاتر فجر را کسب کرد

"جشن سالگرد" جواز حضور در جشنواره تئاتر فجر را کسب کرد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایش خیابانی "جشن سالگرد" از حوزه هنری استان البرز جواز حضور در سی‌امین جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش خیابانی "جشن سالگرد"کاری از واحد نمایش حوزه هنری استان البرز با حضور در بخش رقابت داخلی و بین‌المللی ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان و کسب جوایز بخش‌های مختلف، جواز حضور در سی‌امین جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر را کسب کرد.

اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: "جشن سالگرد"به نویسندگی و کارگردانی فرامرز قلیچ‌خانی تولید شده در واحد نمایش حوزه هنری استان البرز با کسب پنج جایزه در بخش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی به سی‌امین جشنواره بین‌المللی فجر راه یافت.
 
آجرلو با تشریح جوایز کسب شده، افزود: در بخش بین‌الملل کارگردان این نمایش پس از کشورهای فرانسه و ترکیه رتبه سوم را به خود اختصاص داد و در بخش رقابت داخلی نیز با کسب چهار عنوان برتر به رقابت خود پایان داد.
 
معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز ادامه داد: پس از اعلام نظر داوری، رتبه اول کارگردانی به فرامرز قلیچ‌خانی، رتبه اول بازیگری مرد به سعید رحیمی، رتبه اول موسیقی به سهراب ثنایی و رتبه اول طرح و ایده به فرامرز قلیچ‌خانی تعلق گرفت.
 
این مسئول در خصوص موضوع این نمایش خیابانی گفت: در این نمایش همه چیز براساس قطعه‌ای موسیقی اتفاق می‌افتد.
کد مطلب 1438254

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