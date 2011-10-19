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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

نقد جشنواره تئاتر استانی "مهر البرز" در حوزه هنری البرز

نقد جشنواره تئاتر استانی "مهر البرز" در حوزه هنری البرز

کرج - خبرگزاری مهر: آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره تئاتر استانی مهر البرز در حوزه هنری استان البرز نقد و بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر استانی مهر البرز، نمایش‌های شرکت کننده در بخش رقابتی این جشنواره در حوزه هنری استان البرز نقد و بررسی می‌شوند.

اسماعیل آجرلو معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز بیان کرد: در نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز، 12گروه نمایشی حاضر از 26 لغایت 29 مهرماه به رقابت خواهند پرداخت.

وی در ادامه گفت: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی هنرهای نمایشی در استان البرز، جلسه نقد و بررسی این آثار با حضور منتقد ارجمند "علی تدین صدوقی" در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌ شود.

علاقه‌مندان جهت حضور در جلسات نقد و بررسی می‌توانند تا 30 مهرماه از ساعت 13 تا15 به حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 مراجعه کنند.

کد مطلب 1438255

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