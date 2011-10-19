نقد جشنواره تئاتر استانی "مهر البرز" در حوزه هنری البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر استانی مهر البرز، نمایش‌های شرکت کننده در بخش رقابتی این جشنواره در حوزه هنری استان البرز نقد و بررسی می‌شوند.

اسماعیل آجرلو معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز بیان کرد: در نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز، 12گروه نمایشی حاضر از 26 لغایت 29 مهرماه به رقابت خواهند پرداخت.

وی در ادامه گفت: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی هنرهای نمایشی در استان البرز، جلسه نقد و بررسی این آثار با حضور منتقد ارجمند "علی تدین صدوقی" در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌ شود.

علاقه‌مندان جهت حضور در جلسات نقد و بررسی می‌توانند تا 30 مهرماه از ساعت 13 تا15 به حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 مراجعه کنند.