به گزارش خبرنگار مهر، مدیرامور کتابخانه های کشور عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی کتابداران از کتابخانه عمومی و مستقل میرداماد بازدید کرد.

در این بازدید بیش از 50 نفر از کتابداران و کارشناسان کتابخانه های سراسر کشور حضور داشتند و پس از بازدید کامل از کتابخانه با سایر فعالیتهای موسسه فرهنگی میرداماد نیز آشنا شدند.

مدیر امور کتابخانه های کشور برای شرکت در همایش ملی کتابداران و گردهمایی کارشناسان امور کتابخانه‏های استانها به گلستان سفر کرده است.

در این گردهمایی تجارب در زمینه های مختلف نظیر شیوه‏های افزایش عضویت و راهکارها و چالش‏های توسعه بخش کودکان مطرح شد.

همچنین کارگاه آشنایی با نرم‏افزار پیام مشرق، اجرای طرح ایستگاه‏های مطالعه و آزمون دستورالعمل‏های تخصصی اداره کتابخانه‏های عمومی از دیگر برنامه‏های این گردهمایی است.