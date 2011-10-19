به گزارش خبرنگار مهر، مدیرامور کتابخانه های کشور عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی کتابداران از کتابخانه عمومی و مستقل میرداماد بازدید کرد.
در این بازدید بیش از 50 نفر از کتابداران و کارشناسان کتابخانه های سراسر کشور حضور داشتند و پس از بازدید کامل از کتابخانه با سایر فعالیتهای موسسه فرهنگی میرداماد نیز آشنا شدند.
مدیر امور کتابخانه های کشور برای شرکت در همایش ملی کتابداران و گردهمایی کارشناسان امور کتابخانههای استانها به گلستان سفر کرده است.
در این گردهمایی تجارب در زمینه های مختلف نظیر شیوههای افزایش عضویت و راهکارها و چالشهای توسعه بخش کودکان مطرح شد.
همچنین کارگاه آشنایی با نرمافزار پیام مشرق، اجرای طرح ایستگاههای مطالعه و آزمون دستورالعملهای تخصصی اداره کتابخانههای عمومی از دیگر برنامههای این گردهمایی است.
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