نامزدی مجدد پوتین برای ریاست جمهوری روسیه خطا است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گلب پاولووسکی" از کارشناسان بنام علوم سیاسی روسیه در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت : پوتین یک ورزشکار است. در شروع کار و در اولین دوره ورودش به کرملین مهم بود که سلامتی و سن خود را به رخ بکشد، اما دیگر امروز این مسائل هیچ نقشی در مبارزات انتخاباتی ایفا نمی کنند.

وی افزود: در اولین دوره مبارزات انتخاباتی پوتین در 1998 تا 2000 یعنی حدود ده سال پیش ما به پوتین توصیه کرده بودیم که نیرو و جوانی و سرسختی خود را به نمایش بگذارد. بعد از آن این گونه وارد عرصه های سیاسی شدن به یک عادت برای وی تبدیل شد. پوتین می خواهد جوانتر از آنچه هست به نظر برسد.

این کارشناس روسی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: پیروزی پوتین در انتخابات 2000 روسیه یک معجزه بود . رقیبان وی از او قدرتمند تر بودند. از این مبارزات انتخاباتی به بعد محبوبیت پوتین در روسیه به شکل واضحی بالا رفت. کم کم سیستم پوتین در کشور ما شکل گرفت.این سیستم مبتنی بر نوع معینی از سیاست اجتماعی است که متاسفانه بسیار به بازارهای جهانی وابسته است.

وی افزود: تزلزل اقتصاد جهانی سبب شده که در سال جاری حدود یک میلیون فقیر به کشور ما اضافه شود. این نشان می دهد که سیستم امنیتی دولت پوتین بسیار ریسک پذیر است و درجه اعتبار آن کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس روسی در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه مدودف در دوره حکومتش به تنهایی نمی توانست تصمیم گیری کرده و خطوط سیاسی خود را ارائه دهد. پوتین خیلی میدان عمل را به مدودف واگذار نکرد.البته این بدان مفهوم نبود که مدودف سزاوار آن نبود، بلکه سبک حکومتی پوتین با چنین رفتارهایی منطبق نبود.

وی افزود: مدودف برای اینکه نقش مهمی را در حکومت بازی کند باید در مرکز همه توافقات و قراردادهای حکومتی قرار می گرفت، اما او در هسته قرار نداشت، بلکه پوتین در مرکز امور بود.

این کارشناس بنام روسی که مدتی مشاور انتخاباتی کرملین نیز بوده است در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : از نظر من پوتین این امکان را که به عنوان رهبری بزرگ در تاریخچه روسیه قدم بگذارد با تغییر قواعد بازی از خود می گیرد. از دید سیستم پوتین که من نیز به معماری آن تعلق دارم نامزد شدن وی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی در روسیه یک خطا بود. این امر بیشتر یک ریسک است تا یک شانس. پوتین مانند فردی عمل می کند که همه مسابقات را برنده شده و حالا می گوید یک نوشیدنی برای من بیاورید تا به بازی ادامه دهم.

