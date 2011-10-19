تحصیل هشت هزار دانش آموز ابتدایی آق قلا در مدارس ثابت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله جلالی عصر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: تعداد 10 هزار و 346 دانش آموز در مقطع ابتدایی در 433 کلاس و 82 آموزشگاه مشغول تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 69 دانش آموز در مدارس چرخشی مشغول به تحصیل هستند که تراکم دانش آموزان درکلاس 23.89 است.



مدیر آموزش و پرورش آق قلا افزود: در مقطع راهنمایی از 46 آموزشگاه، 37 مدرسه ثابت صبح و هشت مدرسه به صورت چرخشی هستند.



جلالی درادامه بیان داشت: 60 نفراز همکاران فرهنگی و دانش آموزان در رشته های مختلف برتر استانی و کشوری داشتیم.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت پیوند اولیا و مربیان گفت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش و معلمان به تنهایی قادر به رسیدگی به تمام امور دانش آموزان نیستند لازم است اولیا با مدیران مدارس همکاری بیشتری داشته باشند.



جلالی افرود: حدود یک هزار و 600 دانش آموز سال دوم دبیرستان در چهار مرحله به راهیان نور اعزام خواهند شد که این مسیر مطمئن ترین مسیری است که دانش آموزان ورود پیدا می کنند.



مدیر آموزش و پرورش آق قلا گفت: آشنایی با رشادتهای رزمندگان، دیدن مناطق هشت سال حماسه و خون و ... از اهداف اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور است.



جلالی دانش آموزان اعزامی به راهیان نور را سفیران انقلاب و شهادت خواند و افزود: با استفاده از لحظات خوب این سفرها باید ارزشهای دفاع مقدس را برای دانش آموزان به ارمغان بیاورند.



وی همچنین در بعد آموزشی گفت: امسال ما در این شهرستان کاهش 30 درصدی حق التدریس داشتیم که در مقطع راهنمایی حدود 650 ساعت کاهش و مقطع متوسطه از یک هزار و 200 ساعت سال گذشته به 400 ساعت رسیده است.