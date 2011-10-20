حوادث ترومایی دومین عامل مرگ و میر در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیاوش صحت در همایش ملی اورژانسهای جراحی افزود: بیشترین عامل حوادث ترومایی جاده‌ ای رانندگان موتورسیکلت بوده که بدون رعایت قانون در جادهها حرکت کرده و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مهم‌ ترین دلیل افزایش حوادث ترومایی است.

وی حوادث ترومایی را دومین عامل مرگ و میر کشور برشمرد و افزود: بهترین کار با وضع موجود تشدید قوانین راهنمایی و رانندگی بوده تا جلوی حوادث ترومایی گرفته شود چراکه امکان خدمات‌ دهی بیشتر به بیماران در بهترین وضعیت برای ما میسر نیست.

صحت، تعداد مرگ و میر حوادث ترومایی کشور در هر ساعت را 26 نفر اعلام کرد و افزود: به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و بی‌ احتیاطی موتورسیکلتها در حال حاضر مرگ و میر ناشی از حوادث ترومایی در کشور در حال افزایش است.

دبیر علمی جامعه جراحان کشور افزود: اگر به خدمات دهی جراحان در هشت سال دفاع مقدس توجه کنید خواهید دید ایران از متعهد ترین و بهترین جراحان دنیا برخوردار بوده به طوری که در حال حاضر با پیشرفت دانش‌ جراحی هیچ بیماری برای عمل جرایی از ایران به خارج از کشور فرستاده نمی‌شود.

صحت بیان داشت: با توجه به اینکه ایران از جاده‌ های بسیار شلوغ و پرتردد و حادثه‌خیز برخوردار است بیش از این امکان خدمات‌ دهی به بیماران ترومایی وجود ندارد.

دبیر علمی جامعه جراحان کشور با اشاره به اینکه تنها 10 درصد بیماران ترومایی از طریق آمبولانس به بیمارستانها منتقل می‌شوند، تصریح کرد: 40 درصد حوادث ترومایی کشور ناشی از تصادفات جاده‌ای بوده که در این حوادث موتورسیکلت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

