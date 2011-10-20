مطالعات جامعی در معماری شهرهای شمالی ایران انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاوری نژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: متاسفانه مهندسان ساختمان در این استانها در حوزه معماری بومی مناطق شمالی ایران کاوش نکردند.

وی اظهار داشت: مطالعات زیادی از سوی مهندسان در حوزه کویر و بیابان صورت گرفته ولی معماری شمال در حوزه معماریهای ساختمان سازان ایران جایی پیدا نکرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه صنعت معماری به صورت کلی در هیچ نقطه ایران جایگاهی ندارد، تصریح کرد: با رویکر آسیب شناسی و ارائه راهبردهای معماری، به دنبال تهیه طرح مطالعه جامع معماری در خطه شمال ایران هستیم.

خاوری نژاد با بیان اینکه طرح و الگوی مناسبی باید برای معماری مازندران ترسیم شود، یادآور شد: مدل معماری بومی در ساختمانهای مسکونی مازندران به دلیل توسعه زندگی شهرنشینی رنگ باخته است.

وی در ادامه با اشاره به نظارت مهندسان ساختمان مازندران به پنج میلیون مترمکعب سازه به صورت سالانه در استان، افزود: 300 مهندس ناظر از نحوه ساخت و ساز واحدهای مسکونی استان به صورت موردی بازدید دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه هم اکنون پنج هزار و 510 مهندس ساختمان در برای اخذ پروانه اشتغال به سازمان مراجعه کردند، اظهار داشت: ثبت نام از این افراد انجام شده و تا یکماه آینده آزمون ورودی حرفه ای برای مهندسان استان برگزار می شود.

خاوری نژاد با اشاره به اینکه این سازمان در دو سال پیاپی رتبه برتر اجرای مقررات ملی ساختمان را در کشور کسب کرده است، گفت: برخورد با ساخت و سازهای بی رویه در سطح شهرها از اعم وظایف این سازمان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه روند بی رویه ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرهای استان تمامی ندارد، اظهار داشت: ناظران شهرداری با دعوت از متخلفان به کمیسیون های ماده 100 به درآمد صرف در نهاد خود فکر کرده و مبلمان شهرهای مازندران را زشت و ناهمگون کردند.

خاوری نژاد با اشاره به اینکه شناسنامه فنی ملکی دارای 150 مشخصه معماری و ساخت و ساز است، افزود: 15 هزار کارگر مازندران دارای کارت مهارت هستند.

وی با بیان اینکه همه مهندسان ساختمانی مجری پروژه های بخش خصوصی از خطه مازندران هستند، اظهار داشت: بومی سازی فعالیت سازمان از اهداف تشکیل این نهاد خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه خدمات مهندسان مازندران در حوزه احیاء بافتهای فرسوده به خوبی ملموس نیست، افزود: سازمان نظام مهندسی در روستاها صرفا مسئول طراحی و محاسبات بنا بوده و مسئولیت نظارت ساختمان به عهده بنیاد مسکن بوده که نوعی موازی کاری در فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: 13 هزار و 600 مهندس ساختمان در شاخه های مختلف عضو این سازمان هستند.

