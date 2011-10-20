13 هزار خانوار ساروی زیرپوشش کمیته امداد هستند

قنبر بریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر این اساس 27 هزار و 105 شهروند ساروی به صورت ماهانه از خدمات حمایتی اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکز استان بهره گیری می کنند.

وی افزود: به منظور افزایش و توسعه حمایتهای کمیته امداد به شهروندان و با هدف گسترش سازوکارهای خدمات رسانی با همکاری دفاتر کمیته امداد کیاسر، فریم و مناطق یک و دو ساری مدیریت واحدی تشکیل شد.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) ساری افزود: با توجه به اجرای ساختار جدید تشکیلاتی در کمیته امداد، بازتعریف سبک و سیاق خدمات رسانی وضروریتهای روز و لزوم توجه جدی درمناطق محروم، با توجه به برنامه ها و انتظارات دولت و مدیران شهرستانی از پاسخگویی یک مدیریت در حوزه ساری از جمله اهداف مهم این طرح است.

بریمانی افزود: در ساختار جدید، کمیته امداد ضمن حفظ ارتباط مددجویان با دفاترکیاسر، فریم، منطقه یک و دو انجام برخی از امور ستادی به صورت کلی و پیگیری امور کارشناسی مختلف و مرتبط با مددجویان به مدیریت شهرستان ساری واگذار شد.

وی رئوس خدمات امداد را در باز تعریف جدید خدمات رسانی به مددجویان واقشار نیازمند توانمند سازی وخودکفایی اعلام و اظهار امیدواری کرد: با همکاری مسئولان ومددجویان وکلیه صاحب نظران عرصه جدیدی از خدمات رسانی درشهرستان ساری گشوده شد.

به گزارش مهر، غلام پارسا راد به عنوان رئیس منطقه یک ساری، محمدکوچکی رئیس منطقه دو ساری، مرتضی ناعی به عنوان رئیس امداد کیاسرو ابراهیم ذاکری و سید قاسم میری پور به عنوان معاونان حمایت وتوانمند سازی معرفی شدند.



